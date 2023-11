Andrzej Duda ma asa w rękawie? „Może zrobić inny gambit”

Wystarczył jeden wpis w mediach społecznościowych aby ustawić debatę polityczną na długie godziny. „Po przeprowadzeniu konsultacji i głębokim zastanowieniu, Prezydent Andrzej Duda podjął już decyzję ws. tzw. pierwszego kroku. Decyzja jest ostateczna, więc ścigającym się na apele do Prezydenta polecam spokojne oglądanie wieczornego orędzia” – napisał szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek na portalu X (dawnym Twitterze).

Andrzej Duda wygłosi orędzie. Arytmetyka jest nieubłagana

Półtora tygodnia temu Andrzej Duda, podsumowując konsultacje, które odbył z przedstawicielami komitetów wyborczych, poinformował, że jest „dwóch poważnych kandydatów” do objęcia stanowiska premiera. Jak sprecyzował, Zjednoczona Prawica wskazała Mateusza Morawieckiego, a sojusz KO, Polski 2050 i Lewicy – Donalda Tuska.

Arytmetyka parlamentarna jest nieubłagana, a Prawo i Sprawiedliwość, chociaż wygrało wybory, to po przeliczeniu wyników na mandaty nie ma większości ani w Sejmie, ani w Senacie. W niższej izbie polskiego parlamentu komitet PiS dysponuje 194 mandatami a koalicja KO, Polski 2050 i Lewicy – 248. Dlatego też wiele wskazuje na to, że to dzisiejsza opozycja ma znacznie większe szanse na stworzenie rządu i uzyskanie wotum zaufania.

Duda nie wskaże ani Morawieckiego, ani Tuska? „Może zrobić inny gambit”

W ostatnich dniach pojawiły się jednak spekulacje, że prezydent – nomen omen – pójdzie trzecią drogą i może rozważać inną kandydaturę. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że chodzi o Władysława Kosiniaka-Kamysza.