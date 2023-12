To podzieli koalicję rządzącą? „Oczekuje tego ponad 60 procent wyborców Trzeciej Drogi”

Oglądanie programu i czytanie całości treści w dniu premiery nowych odcinków dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników korzystających z „WPROST PREMIUM”.

Co było najważniejszym wydarzeniem 2023 roku w polityce? „Wydaje się, że to coś trwałego”

Kulminacją politycznego kalendarza w 2023 r. były wybory parlamentarne, które odbyły się 15 października. Gość programu „Mówiąc Wprost” zwrócił uwagę na zjawisko polityczne powstałe za ich sprawą.

– Wszyscy koncentrują się na jednym – na zmianie władzy. Ważniejsze było coś innego – to, że powstała, jak to mówi Donald Tusk, koalicja 15 października. Wydaje się, że to jest coś trwałego. Gdy rozmawiamy z politykami nowej koalicji, to wydaje się, że oni czują frekwencję wyborczą i jej presję, by nie rozpaść się zbyt wcześnie. Być może to właśnie rekordowa frekwencja jest wydarzeniem tego roku.