To będzie kandydat PiS-u na prezydenta? „Kaczyński ma dwie opcje”

– Możliwe są dwa scenariusze. Pierwszy, że będzie to osoba, którą znamy np. Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak lub Beata Szydło. Może to być osoba z dalszego rzędu, o której nie wiemy, że ma potencjał prezydencki. Mówi się o byłym wojewodzie mazowieckim Tobiaszu Bocheńskim. To są dwie główne opcje, które ma Kaczyński na stole – stwierdził w programie „Mówiąc Wprost” Michał Kolanko, publicysta „Rzeczpospolitej”.