Kołodziejczak ujawnił, co usłyszał od Tuska ws. protestu rolników. „Musimy dbać o swoje”

Michał Kołodziejczak w programie „Mówiąc Wprost” podzielił się wrażeniami i tym, co zastał w ministerstwie rolnictwa po objęciu funkcji wiceministra. Wyjawił również, jak dogaduje się z Donaldem Tuskiem i co różni go od Mateusza Morawieckiego.

– Premier Tusk ku mojemu pozytywnemu zaskoczeniu rozumie problemy rolnictwa. Miałem wrażenie, że politycy im na wyższym stanowisku, tym bardziej różnią się zdaniem. Widziałem, jak robił to premier Morawiecki, on nas nie wpuszczał na spotkania. Wczoraj spotkanie w Morągu, które było stricte spotkaniem partyjnym, samorządowym, ale był tam premier, przyszli rolnicy. Umówiliśmy, że wejdą i przedstawią swoje zdanie. To jest duża zmiana jakościowa. Ktoś może lubić, nie lubić Donalda Tuska, ale nikt nie odmówi mu otwartości. Podchodzi do tego z dużym doświadczeniem, wykorzystując to, co było wcześniej – stwierdził Michał Kołodziejczak.

Zapraszamy do obejrzenia fragmentu odcinka: