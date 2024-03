Gdula wylicza „hojne rozdzielanie pieniędzy” przez Czarnka. „Sprawa dla prokuratury”

W trakcie sprawowania władzy przez Prawo i Sprawiedliwość przesunięto NCBiR z Ministerstwa Nauki do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Zdaniem Macieja Gduli taki stan rzeczy sprzyjał aferze wokół Collegium Humanum, która rozwinęła się przez wątpliwe zasady, na jakich uczelnia przyznawała dyplomy MBA.

– W 2018 roku zlikwidowano jakikolwiek nadzór nad studiami podyplomowymi. Minister Gowin przekonywał, że to jest świetne, żeby każdy mógł sobie wybrać i kształtować swoją karierę edukacyjną już po studiach. No i Collegium Humanum to jest efekt tego. Jeśli dodamy do tego, że MBA uprawnia do zasiadania w radach nadzorczych, to mamy eldorado – stwierdził gość Joanny Miziołek.

Oto fragment odcinka: