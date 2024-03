Śpiewak grzmi po zapowiedzi rządu. „Bogaci są bezczelni. Posiadają to państwo, tak jak w XVII w.”

Minęło 100 dni rządu Donalda Tuska, w trakcie których premier zobowiązał się do wprowadzenia „100 konkretów”. Jak wynika z analizy portalu skrotpolityczny.pl, w pełni zrealizowanych zostało zaledwie dziewięć z nich. Jan Śpiewak uważa, że to dobrze, ale jednocześnie zarzuca obecnemu rządowi lenistwo, wskazuje między innymi na liczbę wysłanych do Sejmu projektów ustaw. A to nie wszystko.

– Większość ze 100 konkretów nie została zrealizowana i może dobrze, bo niektóre są naprawdę dość przerażające – twierdzi aktywista w programie „Mówiąc Wprost”. Odnosi się też do rządowych kadr, uważa, że „ławka jest krótka”.

– W tym rządzie nie ma specjalnych orłów. Nie ma wybijających się nazwisk. Zresztą ten rząd nic nie robi. Oni wysłali do Sejmu 17 ustaw, PiS w tym samym czasie wysłał 50. Nie można tłumaczyć, że Duda to zawetuje. No to niech wetuje, oni po prostu nie pracują. Nie mają gotowych projektów i generalnego pomysłu na rządzenie – wytyka Śpiewak.

Oglądanie programu i czytanie całości treści w dniu premiery nowych odcinków dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników korzystających z „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Oto fragment odcinka: