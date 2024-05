Wolontariusze Schroniska „na Paluchu” nie wytrzymali. Wnieśli skargę do Trzaskowskiego

30 marca tego roku opublikowaliśmy we „Wprost” tekst o „cichych” problemach Schroniska „na Paluchu”. Obecni wolontariusze i pracownicy Schroniska opowiedzieli nam anonimowo o swoich zarzutach wobec dyrektorki, Agnieszki Maciak, która objęła funkcję 13 listopada 2023 r. Ich zdaniem zmiany wprowadzane przez nią są gwałtowne i nieuzasadnione. Wśród nich były m.in.: decyzje dotyczące zmiany koncepcji promocji (np. okrojenie znanej akcji „Adoptuj warszawiaka”), zmiana warunków współpracy z behawiorystkami (np. decyzja o tym, by nie były obecne w schronisku w weekendy) oraz, według nich, otwarta wrogość okazywana wolontariuszom.

Skarga wolontariuszy na dyrektorkę schroniska „na Paluchu”

Od tego czasu konflikt zaognił się, m.in. przez rozwiązanie z umowy z wieloletnią wolontariuszką, Edytą Stańczak. Do tego stopnia, że wolontariusze postanowili złożyć skargę na dyrektorkę do prezydenta m.st. Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Wolontariuszka Agnieszka Szperna mówi „Wprost”, że podpisało ją ponad 300 osób wolontariuszy (tyle podpisów zostało przez nich zweryfikowanych).

„Chaos komunikacyjny, destrukcja obszaru promocji i systemu opieki behawioralnej, a także ignorowanie regulacji przyjętych przez poprzednie władze Palucha, Biuro Ochrony Środowiska, warszawskich radnych oraz stronę społeczną” – to zarzuty jakie stawiają Agnieszce Maciak autorzy skargi.

Już we wspomnianym artykule we „Wprost” pisaliśmy o pogłoskach, że Agnieszka Maciak rozważa rezygnację z akcji „Adoptuj warszawiaka”. „Rezygnacja z flagowego eventu jakim jest cykliczna akcja „Adoptuj Warszawiaka” – ściśle kojarzącego się z naszym Schroniskiem – nigdy nie była rozważana” – zapewniła nas dyrektorka, gdy zapytaliśmy ją o komentarz do pogłosek. Autorzy skargi zwracają jednak uwagę, że wydarzeń, na których warszawiacy spotkają się z psami w plenerze będzie w tym roku mniej.

Warszawski Dzień Zwierząt. Konflikt eskalował przed wydarzeniem

„I tak np. cykliczne wydarzenie miejskie »Adoptuj warszawiaka« ma w tym roku doczekać się jedynie trzech odsłon, podczas gdy w 2023 r. było ich osiem, a w 2022 r. – sześć. Tymczasem, pozostałych sześć miejsc przewidzianych na wydarzenia terenowe, nowa dyrektorka zarezerwowała na udział schroniska w piknikach dzielnicowych. Ich formuła natomiast już w poprzednich latach była odrzucana przez schronisko z uwagi na to, że ogranicza skalę promocji adopcji (na miejscu może pojawić się maksymalnie kilka psów), a warunki organizacji tych imprez nie sprzyjają bezpieczeństwu zwierząt i ludzi” — czytamy w przesłanej nam informacji.

Zapewnia, że skarga jest ostatecznością.

– Liczymy na interwencję przedstawicieli miasta i prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Gdybyśmy mogli przeprowadzić dialog, przed złożeniem skargi, na pewno byśmy go preferowali, ale czujemy, że to już nie działa – mówi nam wolontariuszka Agnieszka Szperna.

Wolontariusze zamierzają nagłaśniać problemy na Warszawskim Dniu Zwierząt na Podzamczu, 26 maja. „Tego dnia, obecni na miejscu wolontariusze będą do dyspozycji mieszkańców i mediów, by opowiedzieć o obecnej sytuacji w schronisku i zaprotestować przeciwko niszczeniu jego dorobku przez nową dyrektorkę” – napisali.

O komentarz w sprawie skargi poprosiliśmy dyrektorkę schroniska. Czekamy na odpowiedź. Wcześniej Agnieszka Maciak odniosła się do zarzutów części wolontariuszy i pracowników w naszym tekście.

Psi seniorzy „na Paluchu” od lat czekają na ten pawilon. Co dalej z inwestycją?