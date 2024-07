Jaworek nieuchwytny, w sprawie jest niemiecki trop. Ekspert wskazał „wiodącą wersję”

W nocy z 9 na 10 lipca 2021 r. policja otrzymała zgłoszenie o awanturze, która miała rozgrywać się w jednym z domów w Borowcach pod Częstochową. Kiedy funkcjonariusze pojawili się na miejscu, odnaleźli zwłoki trzech osób: Janusza i jego żony Justyny oraz ich 17-letniego syna Jakuba. Z masakry ocalał tylko 13-letni wówczas Giannie, który zdołał się ukryć, a następnie wykorzystał moment i uciekł z domu.

– (Jacek Jaworek – red.) wszedł i prawdopodobnie wywiązała się awantura. Od razu zaczął strzelać, więc Justyna słyszała te strzały i zadzwoniła na policję. Na nagraniu nie ma dużo, zdążyła się przedstawić i po chwili jest przerażający płacz i krzyk. Później wszystko rozegrało się już bardzo szybko – opowiadała w reportażu Uwagi! TVN pani Katarzyna, przyjaciółka zamordowanego małżeństwa.

Makabra w Borowcach. Jaworek wciąż nieuchwytny. Ekspert o „wiodącej wersji”

Sprawa od początku wydawała się jednoznaczna, a ustalenia śledczych wskazywały, że sprawcą zbrodni jest Jacek Jaworek, brat Janusza. Do dzisiaj jednak los mężczyzny pozostaje nieznany. A jednym z głównych pytań, na które nie ma odpowiedzi, jest to, czy służby znajdą go żywego.