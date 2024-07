Co piąty młody Polak ignoruje alerty RCB. Wynik sondażu zaskakuje

W takim sezonie jak teraz zdarza się, że alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafiają niemal codziennie do kilkunastu milionów Polaków. Centrum tworzy je na podstawie informacji, które otrzymuje z ministerstw, służb, instytucji centralnych oraz urzędów wojewódzkich.

Choć najczęściej dotyczą one ciężkich warunków pogodowych, przykładowo ulew, burz, gradobić, podtopień, to mogą informować także o przeróżnych innych zagrożeniach. Kluczowe pytanie brzmi jednak: Czy Polacy zwracają na nie uwagę? Jako „Wprost” postanowiliśmy to zbadać. Badanie przeprowadzone przez SW Research uspokaja.

Okazuje się, że aż 86,1 proc. Polaków zwraca uwagę na sms-owe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zaledwie 12,1 proc. badanych ignoruje takie wiadomości. 1,8 proc. osób nie spotkało się z alertami.

Mężczyźni częściej ignorują alerty RCB niż kobiety

Interesująco wygląda podział względem płci. Okazuje się, że to kobiety zwracają większą uwagę na alerty RCB. W ich przypadku odpowiedź „tak” zaznaczyło 90,1 proc. badanych. Przeciwną odpowiedź udzieliło zaledwie 8,5 proc. kobiet. W przypadku mężczyzn wynik ten wyniósł 81,7 proc. dla „tak” i 16,1 proc. dla „nie”.

Zróżnicowanie widoczne jest także w przypadku wieku ankietowanych. W grupach 35-49 lat i powyżej 50 lat wynik potwierdzający zaznaczyło kolejno 88,2 proc. i 88 proc. badanych, przeczący – 10,7 proc. i 10,3 proc. Choć wynik w grupie 25-34 lat jest już widocznie niższy (83,8 proc. dla „tak”, 13,9 proc. dla „nie”), to dopiero najmłodsza grupa szokuje. Okazuje się, że wśród osób poniżej 24 roku życia aż 18,1 proc. badanych nie zwraca uwagi na alerty RCB. Przeciwnej odpowiedzi udzieliło 78,8 proc. badanych.

Najwięcej osób ignorujących alerty RCB jest wśród najlepiej zarabiających

O ile w przypadku wykształcenia badanych nie jest widoczna większa zależność, o tyle można ją zdecydowanie zauważyć przy wynagrodzeniu, a dokładniej wśród osób najlepiej zarabiających. Badani, którzy zarabiają poniżej 3 tys. zł, między 3 a 5 tys. zł i między 5 a 7 tys. zł odpowiedź twierdzącą zaznaczają kolejno 86,8 proc., 87,9 proc. i 85,6 proc. Przeczącą kolejno 11,5 proc., 10,1 proc. i 12,4 proc. Wśród osób najlepiej zarabiających – powyżej 7 tys. zł – aż 22,7 proc. badanych ignoruje alerty RCB. Stosuje się do nich za to 74,5 proc.

Przy podziale względem wielkości miast największą uwagę do alertów RCB przykuwają mieszkańcy miejscowości z liczebnością między 100 a 199 tys. osób i 200 a 499 tys. osób. Kolejno: 92,7 proc. i 91,2 proc. Najmniej zwracają na nie uwagę za to mieszkańcy największych miast z liczebnością powyżej 500 tys. – 81,6 proc. badanych.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 16-17 lipca 2024 roku przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 801 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

