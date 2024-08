Kluczowy moment dla PiS. „Od tego będzie zależeć przyszłość całej formacji”

Oglądanie programu i czytanie całości treści w dniu premiery nowych odcinków dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników korzystających z „WPROST PREMIUM”.

Oto fragment odcinka:

– Akceptuję pomysł, żebyśmy w sytuacji trudnej w jakiś sposób solidarnie się zachowali i prowadzili działalność z udziałem własnych środków – powiedział w rozmowie z RMF FM Jacek Sasin. Słowa te padły w nawiązaniu do możliwej utraty subwencji przez Prawo i Sprawiedliwość. Decyzje nadal nie zapadły, ale zdanie polityków PiS jest w tym temacie jednoznaczne.

– PKW nie ma realnych podstaw, żeby to zrobić. Argumenty naszych przeciwników nie mają realnego umocowania w rzeczywistości. Chodzi o to, by stworzyć wrażenie, że PiS popełniło jakieś wielkie wykroczenia, przestępstwa i że należałoby całą opozycję zdelegalizować – stwierdził w programie „Mówiąc Wprost” poseł PiS Janusz Cieszyński. Polityk skrytykował obecny rząd i dodał, że to, co obecnie się dzieje, nigdy w przeszłości nie miało miejsca.

– To działanie zupełnie wykraczające poza reguły demokratyczne, bo kraj, w którym nie ma opozycji to kraj, w którym bardzo szybko wszystko zacznie iść w złym kierunku. (…). Nie było w historii polskiej polityki takiej sytuacji, w której nowy rząd goniłby aż tak bardzo za swoimi poprzednikami – dodał były minister cyfryzacji.