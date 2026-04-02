Gen. Polko o nowym układzie sił. „Zaciśnijmy żelazną europejską pięść”

Gen. Roman Polko w rozmowie z „Wprost” nie zostawia złudzeń: nowy układ sił nie oznacza, że Europa może odwrócić się od Stanów Zjednoczonych, ale też nie pozwala już żyć w przekonaniu, że bezpieczeństwo kontynentu będzie gwarantowane wyłącznie przez Amerykę. W ocenie byłego dowódcy GROM potrzebna jest nowa polityczna i strategiczna dojrzałość.

CAŁA ROZMOWA:

Europa nie może już liczyć tylko na USA?

Gen. Polko podkreśla, że relacje transatlantyckie pozostają fundamentem bezpieczeństwa, ale Europa musi równolegle budować własną siłę.

– Europa musi zdecydować się na budowanie własnych zdolności, wykorzystanie własnych technologii, bo poleganie tylko i wyłącznie na wsparciu Stanów Zjednoczonych, które swoje interesy ma ulokowane także na Morzu Południowochińskim, w rejonie Korei, na Bliskim Wschodzie, jest dużym błędem – mówi we „Wprost” gen. Roman Polko.

Chwilę później generał zastrzega jednak, że nie chodzi o geopolityczny zwrot plecami do Waszyngtonu. – Cały czas te relacje ze Stanami Zjednoczonymi są kluczowe dla naszego bezpieczeństwa i nie możemy się odwracać ani rezygnować z tych relacji, patrząc na to, że teraz jest taki prezydent, z którym trudno się dogadać, bo za kilka lat pewnie będzie inny prezydent, a poza tym jest Kongres – dodaje.

„Mówmy jednym głosem”. Polko stawia sprawę jasno

Generał wraca do wątku europejskiej jedności. Jego zdaniem to właśnie brak wspólnego stanowiska najbardziej osłabia dziś pozycję naszego kontynentu.

– Krótko mówiąc, zaciśnijmy tę żelazną europejską pięść. Mówmy jednym głosem. Wtedy będziemy traktowani podmiotowo i mocno także przez Stany Zjednoczone, bo kiedy nie mówimy jednym głosem, jesteśmy lekceważeni – komentuje gen. Polko.

Europa, jeśli chce być realnym graczem, musi przestać mówić wieloma głosami i zacząć działać jak wspólnota strategiczna, a nie tylko gospodarcza.

Rosja korzysta na europejskich podziałach

Polko nie ma wątpliwości, kto zyskuje na słabości i sporach wewnątrz Unii Europejskiej. W jego ocenie Kreml od lat gra właśnie na rozbijanie wspólnoty. – Strategia Putina od zawsze polegała na tym, żeby dzielić Unię Europejską – twierdzi rozmówca „Wprost”.

Były dowódca GROM dodaje, że Europa ma potencjał, by być znacznie silniejszym podmiotem, ale warunek jest jeden: nie może pozwolić sobie na wewnętrzne wyniszczanie.

– Europa ma ten ogromny potencjał: technologiczny, ludnościowy, wykształconych ludzi i różnorodności, z której można czerpać siłę, a która, jeżeli będzie podzielona, będzie wyniszczała się od środka – uzasadnia.

Silniejsza Europa, ale nie przeciwko NATO

W rozmowie pojawia się też ważne doprecyzowanie, wzmocnienie Europy nie ma być alternatywą wobec NATO, lecz jego uzupełnieniem. Polko odcina się od myślenia, które rozbijałoby istniejące sojusze.

– Unia Europejska w tej chwili zaczyna być nie tylko takim sojuszem gospodarczym, ale sojuszem dla bezpieczeństwa – tłumaczy.

I zaraz dodaje – Oczywiście cały czas to podkreślają wszyscy w samej Unii. Nie w kontrze, ale raczej przy wzmocnieniu sojuszu NATO.

Europa ma być silniejsza nie po to, by odcinać się od Ameryki, ale po to, by być dla niej poważnym partnerem i nie dawać się rozgrywać.

Polko wskazuje kierunek dla Europy

Gen. Polko przekonuje, że kontynent musi aktywniej budować własne otoczenie bezpieczeństwa i pilnować, by kraje ważne dla regionu nie wypadały poza zachodnią orbitę.

– Przede wszystkim powinniśmy działać w takim kierunku jako Europa, żeby chociażby taki kraj jak Turcja czy Serbia były bliżej Europy, żeby one razem z nami budowały to wspólne bezpieczeństwo, żeby Węgry nie były koniem trojańskim – mówi we „Wprost”.

