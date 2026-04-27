Ekspert z rezerwą ws. Łatwoganga. „Owsiak prędko nie wychowa dublera”

Piotr „Łatwogang” Garkowski podczas charytatywnego streama zebrał dla podopiecznych Fundacji Cancer Fighters ponad 251 mln zł. O fenomen zbiórki „Wprost” zapytał prof. Macieja Mrozowskiego. Według medioznawcy „nie ma w tym wielkiej tajemnicy”. Prof. Mrozowski wyjaśniał, że „w sieciach społecznych jest ogromna część społeczeństwa, i tkwi w nich wielki potencjał, tyle że ukryty i rozproszony”. Zdarza się jednak, że „coś nagle przykuje uwagę i tak też było w tym przypadku”.

W przypadku zbiórki na leczenie chorych dzieci wystąpiło „nowe, ciekawe zjawisko, które padło na podatny grunt”. – Akurat jest taki miesiąc niewakacyjny, nieświąteczny, kiedy ludzie są zrelaksowani, więc chętnie poddają się takim kampanijnym nastrojom – tłumaczył ekspert. Prof. Mrozowski zauważył, że „nowa atrakcja lotem błyskawicy rozprzestrzeniła się na wszelkie strony”. Pojawiła się interesująca treść, a „ludzie się zorientowali, że jest to zbiórka i licytacja, której cel jest szlachetny”.

„Zadziałał duch rywalizacji, kto da więcej. No i akcja się potoczyła jak kula śnieżna. Zadziałał też efekt nowości, bo to akcja pierwsza, spontaniczna, nieplanowana, jest precedensem. A wielu lubi być w awangardzie. Ale nie sądzę, żeby z tego można było zrobić pewną powtarzalność, ponieważ coś, co za pierwszym razem ma urok nowości, spontaniczności i świeżości, za drugim już go traci. Ciekawość to potężny impuls wyróżniający ludzką naturę i tutaj zadziałał bardzo dobrze” – mówił medioznawca.

Polacy zebrali fortunę dla chorych dzieci. „To daje imponujące efekty finansowe”

Wszystko doprowadziło to do czegoś „ładnego, sympatycznego i pozytywnego”. – Na tym opiera się dobroczynność, która zwykle tkwi w ukryciu, ale czasem wybucha z wielką mocą. Zwłaszcza gdy jej wyzwalaczem są celebryci i pokrzywdzone dzieciaki. Takie połączenie to mieszanka wybuchowa, która podgrzewa atmosferę, otwiera serca i kieszenie. I daje imponujące efekty finansowe, jak właśnie tym razem – przekonywał prof. Mrozowski.

Fundacja Cancer Fighters w sieci napisała, że 26 kwietnia symbolicznie została ustanowiona data „Narodowego Dnia Walki z Rakiem”. Wiele osób porównuje Łatwoganga do lidera WOŚP. – Jerzy Owsiak pokonał wszystkie bariery organizacyjne i się zinstytucjonalizował, zrytualizował i stworzył gigantyczny aparat. Nie wiem, czy youtuber, który mieszka w kawalerce w Warszawie, stworzy taki aparat, tzn. zaangażuje w przyszłym roku równą ilość celebrytów – zaczął ekspert.

– Jeżeli tak, no to to już będzie legion, który rozkręci sprawę i być może powtórzy ten sukces, ale to już nie będzie spontanicznie, to już będzie akcja, która musi się zinstytucjonalizować, ukorzenić społeczne – tłumaczył prof. Mrozowski. Medioznawca wskazał na rolę celebrytów. Do tego lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od początku miał wsparcie telewizji publicznej, doświadczonych współpracowników, który pomogli mu zmobilizować od razu kilka tysięcy wolontariuszy.

Łatwogang będzie w stanie powtórzyć sukces w przyszłości? Ekspert wskazał na różnice

Prof. Mrozowski komentował, że „walka z rakiem jest oczywiście też tak samo nośnym hasłem, jak walka z innymi chorobami, co robi Owsiak”. Ekspert zastrzegł, że „dziecko zawsze budzi emocjonalne zaangażowanie i chęć wspomożenia”. – To mogą być czynniki, które to zinstytucjonalizują, ale jeden człowiek tego nie zrobi. Owsiak ma fundację, aparat, struktury, budżet, zaplecze oraz, co najważniejsze, wiarygodność. Tu na razie widzę tylko entuzjazm – ocenił prof. Mrozowski.

Do tego dochodzi cykliczność wydarzenia i jego wcześniejsza zapowiedź. – Poza tym Owsiak cały rok dysponuje tymi środkami. Serduszka widać w szpitalach, ponaklejane na sprzętach pokazują, że to jest kupione ze środków fundacji – wskazał medioznawca. Zdaniem prof. Mrozowskiego „nie ma pewności”, czy Łatwogangowi uda się zmobilizować ludzi za rok. W przypadku lidera Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest z kolei przekonanie, że kolejna akcja się odbędzie.

– Coś kiełkuje, może jest nowe nasionko – spekulował ekspert. Łatwogang nie chciał, aby w jego streamie wzięli udział politycy. – Owsiak jest na tyle mądry, że od początku postanowił, że od polityków będzie się trzymał na dystans i nie da się wykorzystać. Politycy lokalni, samorządowi mogą się angażować, bo oni nie zdefiniują sytuacji, nie zawłaszczą całej akcji. Oni dołożą swoją cegiełkę z własną korzyścią – tłumaczył prof. Mrozowski.

Zbiórka bez polityków, medioznawca nie ma wątpliwości. „Pętla szubieniczna na głowę”

– Jeżeli ten youtuber jakiegokolwiek polityka wciągnie do swojego komitetu organizacyjnego, to założy sobie pętlę szubieniczną na głowę i na niej zawiśnie – obrazował medioznawca. Według niego „cała ta akcja pokazuje, że Polacy nie tylko się dzielą, ale chcą się łączyć”. Prof. Mrozowski zwrócił uwagę, że „od czasu do czasu trzeba się otrząsnąć z polityki, więc to jest takie antidotum na polityczne podziały i zmęczenie”.

– Polityka to jest zabójstwo dla takich akcji. Tutaj mamy do czynienia z akcją środowiskową, a środowisko jest pozapolityczne – zapewniał ekspert. Owsiak przyznał, że po krytyce ze strony PiS ludzie zaczęli dawać więcej na WOŚP, ale prof. Mrozowski uznał, że „Owsiak już ma bardzo ugruntowaną pozycję, nie musi bać się, że zostanie zawłaszczony przez którąś z partii i nie ulega wątpliwości, że jest chodzącą instytucją”.

– Żaden polityk w kraju – łącznie z Wałęsą, który ma historyczne zasługi w obalaniu komunizmu – nie stał się tak wpływową instytucją przez tyle lat – powiedział prof. Mrozowski. Medioznawca podkreślił, że „taki wzór może być właściwie nie do powtórzenia”. – Owsiak prędko nie wychowa jakiegoś dublera, kopię, naśladowcę – przewidywał. Prof. Mrozowski podsumował jednak, że „musiałoby się zdarzyć i zadziałać coś ekstra”. – Zobaczymy. Wszystkiego najlepszego, bo cel jest słuszny – zakończył.

Łatwogang poruszył miliony. Tak sąsiedzi mówią o „Piotrku z klatki obok”Czytaj też:

Bedoes i Łatwogang wydali oświadczenie. Padły ważne słowa