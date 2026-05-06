Żołnierze USA wycofywani z Niemiec. Gen. Polko: Nie możemy rywalizować o nich jak o trofeum

Czy teoretyczna relokacja amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski rzeczywiście zwiększyłaby bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO?

Gen. Roman Polko: Przede wszystkim fundamentem naszego bezpieczeństwa jest członkostwo w NATO i Unii Europejskiej. Od tego trzeba wyjść, a nie traktować sprawę wycinkowo i sprowadzać ją wyłącznie do obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Kluczowe znaczenie ma amerykański parasol nuklearny, ale równie ważne są relacje transatlantyckie oraz europejski filar NATO. Istotne jest również to, że Unia Europejska zaczyna inwestować w przemysł obronny. Przykład Ukrainy pokazuje, że takie programy mają sens. Ukraińcy w ciągu kilku lat zbudowali ogromny potencjał dronowy, który dziś momentami daje im przewagę nad Rosją. Skoro państwo będące w stanie wojny było w stanie tego dokonać, to Europa – dysponując większymi zasobami finansowymi i działając w warunkach pokoju – również może rozwijać podobne zdolności. Jeśli chodzi o dyslokację wojsk, to żyjemy już w innych czasach niż w epoce zimnej wojny. Kluczowe znaczenie mają dziś huby logistyczne, magazyny sprzętu i zdolność szybkiego przerzutu sił NATO czy wojsk amerykańskich w razie kryzysu.

Nie rozumiem też zdziwienia wokół działań Donalda Trumpa. Strategia bezpieczeństwa USA już wcześniej wskazywała, że priorytetami dla Stanów Zjednoczonych są obszar Indo-Pacyfiku, Bliski Wschód i półkula zachodnia. Europa musi więc w większym stopniu przejąć odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Przesunięcie kilku tysięcy żołnierzy w jedną czy drugą stronę nie zmienia strategicznie sytuacji bezpieczeństwa. Dlatego niepokoją mnie wypowiedzi sugerujące rywalizację o obecność amerykańskich wojsk. Najważniejsza dla NATO jest solidarność i kolektywna obrona, a nie konkurencja o to, kto bardziej przypodoba się prezydentowi Trumpowi.

Jak generał ocenia strategię rządu, który podkreśla potrzebę utrzymania obecności USA w całej Europie, zamiast rywalizacji o żołnierzy wycofywanych z Niemiec, którą forsuje opozycja?

Nie powinno być żadnej rywalizacji. Nawet w jednostkach specjalnych nie rywalizowaliśmy między sobą, tylko skupialiśmy się na współdziałaniu. Dokładnie na tym polega NATO – na kolektywnej obronie. Stu tysięcy amerykańskich żołnierzy w Europie nie można traktować jako jedynej gwarancji bezpieczeństwa. Fundamentem są dobre relacje transatlantyckie. Polska ma tu dużo do zrobienia i właśnie w tym kierunku powinna zmierzać polityka – przekonywać Stany Zjednoczone, że ich obecność w Europie leży również w ich własnym interesie.

Amerykanie potrzebują europejskich baz choćby do realizacji działań na Bliskim Wschodzie. Nie zrezygnują także ze współpracy z Europą i obecności w Polsce, ponieważ dzięki temu mogą obserwować sytuację w Rosji i analizować przebieg wojny w Ukrainie, wyciągając wnioski dla własnej armii i współczesnej sztuki wojennej.

Nie przypominam sobie żadnej wypowiedzi przedstawicieli polskiego rządu, która podważałaby znaczenie obecności USA w Europie. Nie widzę też działań mających „wypychać” Amerykanów z Polski czy Niemiec. Wręcz przeciwnie – państwa europejskie, w tym Polska, Niemcy, Francja czy Wielka Brytania, starają się przekonywać Donalda Trumpa, by NATO pozostało silnym i solidarnym sojuszem. Europa odpowiedziała też na oczekiwania Stanów Zjednoczonych, zwiększając wydatki na obronność. Coraz większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo konwencjonalne bierze na siebie sama Europa, ale jednocześnie cały czas zabiega o utrzymanie amerykańskiego potencjału odstraszania na naszym kontynencie.

Na ile Polska jest dziś przygotowana infrastrukturalnie na przyjęcie większej liczby żołnierzy USA?

Polska dysponuje atrakcyjnymi poligonami szkoleniowymi i stale rozwija infrastrukturę wojskową. Takie inwestycje prowadzą również inne państwa regionu, choćby Litwa przy granicy z Polską. Rozbudowa zaplecza szkoleniowego postępuje, choć zapewne nie w takim tempie, jakiego wszyscy by oczekiwali. Wojsko powinno jednak przede wszystkim koncentrować się na swoich konstytucyjnych zadaniach związanych z obronnością państwa. Uważam, że Polska jest przygotowana na zwiększenie obecności amerykańskiej. Przyjęcie dodatkowych kilku tysięcy żołnierzy nie byłoby dziś większym problemem. Najważniejsze jest jednak to, że obecność wojsk USA pomaga nam budować nowoczesną armię i rozwijać nowoczesne centra szkoleniowe.

Jednocześnie musimy myśleć o bezpieczeństwie w kategorii zbiorowej obrony. Dziś dużym problemem są napięcia polityczne wokół relacji z administracją Donalda Trumpa, a także rosyjska wojna informacyjna. Rosyjskie działania dezinformacyjne są bardzo silne. Dlatego niezwykle szkodliwe jest wzajemne oskarżanie się polityków o „antyamerykanizm” czy licytowanie się na to, kto jest bardziej proamerykański. Bezpieczeństwo państwa powinno być obszarem ponadpartyjnej współpracy. Niepokojące jest również wciąganie w ten polityczny spór osób pełniących funkcje związane z bezpieczeństwem państwa. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego powinno być miejscem współpracy ponad podziałami, skupionym wyłącznie na działaniach na rzecz bezpieczeństwa Polski.

