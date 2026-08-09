Tajemnica paragonów grozy, rok Nawrockiego, brednie Woydyłło. Nowy „Wprost”

Narzekanie na ceny w nadmorskich smażalniach są częścią naszego wakacyjnego folkloru. Jednak to nie głupota turystów, naiwność ani niezdolność mnożenia i dodawania do stu. To przemyślana, ale nie do końca uczciwa strategia restauratorów ukrywających ceny – pisze w okładkowym tekście Przemysław Bociąga.

O czym jeszcze w najnowszym „Wprost”?

„Nawrocki ma szansę na reelekcję?” Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w sierpniu 2026 r., to Karol Nawrocki mógłby liczyć na Pani/Pana głos – zapytaliśmy Polaków. Wyniki najnowszego sondażu SW Research dla „Wprost” opisuje Magdalena Frindt.

„Rok Nawrockiego”. Nic nie wskazuje na to, żeby Karol Nawrocki wyciszył spory między dwoma zwaśnionymi politycznymi obozami – piszą Magdalena Frindt i Tomasz Stankiewicz, którzy sprawdzili w Sejmie, jak posłowie i posłanki różnych ugrupowań oceniają rok prezydentury Karola Nawrockiego.

„Wszystko zawdzięczam Jarosławowi” – To wszystko jest po prostu przykre. Jak nie chcemy skończyć jako trzecia Konfederacja, to musimy coś zrobić – mówi Ryszard Terlecki w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską.

„Papież w Gietrzwałdzie”. – Warmiński Gietrzwałd jest jednym z 31 miejsc objawień uznanych przez Kościół. Powinien być tak znany jak Lourdes czy Fatima – ocenia dr Ewa K. Czaczkowska w rozmowie z Marcinem Dzierżanowskim.

„PiS stał się zaściankowy”. Dzisiaj młodzi oczekują czegoś innego – PiS stał się dla nich zbyt zaściankowy – mówi Zbigniew Girzyński, historyk i były poseł PiS. Wywiad Agnieszki Niesłuchowskiej.

„Tam, gdzie nie ma krzyży”. Lektura „Dokumentów zbrodni wołyńskiej” jest porażająca i jednocześnie wzywająca do rachunku sumienia. Mordów na Wołyniu nie można zamazać, lecz trzeba im nadać właściwe miejsce w świadomości historycznej – pisze ks. prof. Robert Nęcek.

„Fabryki cudów”. Monika Sobień-Górska przez dwa lata sprawdzała, co naprawdę kryje się za obietnicami uzdrowienia, transformacji i odnalezienia sensu. Rozmowa Marty Byczkowskiej-Nowak.

„Woydyłło w chaszczach”. W ostatnich latach Ewa Woydyłło-Osiatyńska z cenionej terapeutki uzależnień zamieniła się w influencerkę, niekiedy głoszącą pop-psychologiczne brednie. Artykuł Marcina Dzierżanowskiego.

„Woydyłło kontra Świątek”. Burza po wywiadzie z Ewą Woydyłło nie wybuchła dlatego, że padły kontrowersyjne słowa o Idze Świątek. Wybuchła dlatego, że coraz częściej za ekspercką analizę uznajemy opinie wygłaszane bez wiedzy, faktów i odpowiedzialności – pisze Jan Wróbel.

„Ludzie o dwóch twarzach”. O tym, jak medycyna estetyczna zmienia związki pisze Michał Pozdał.

„Cierpienia ulubienicy Putina”. Karin Kneissl była kiedyś ikoną serwilizmu europejskich elit wobec Moskwy, potem rosyjscy najemnicy ewakuowali ją razem z ulubionymi końmi z Libanu. Dziś narzeka publicznie na codzienne życie na rosyjskiej prowincji. Była szefowa dyplomacji Austrii najwyraźniej nie może pojąć rozumem zakamarków rosyjskiej duszy. Artykuł Jakuba Mielnika.

„Gotlandia szykuje się na Rosję”. Kontrola nad wyspą oznacza kontrolę nad Morzem Bałtyckim, a jej utrata mogłaby być katastrofalna dla NATO – pisze Artur Siekaczyński.

„Duńska lekcja”. Zawodowe doświadczenie sprawia, że nawet podczas urlopu trudno całkowicie przestać obserwować otaczającą rzeczywistość. Tekst gen. Andrzeja Pawlikowskiego.

„Pławię się w samotności”. – Nie urodziłam się typem walczącym na barykadach. Walczę o inne rzeczy. Często o siebie – mówi Ewa Kasprzyk w rozmowie z Katarzyną Burzyńską-Sychowicz.

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