Bosak chce ograniczeń dla Ukraińców. „Polaków nie będzie stać”

– Jak patrzę na rynek nieruchomości, to jest jakiś koszmar – ocenił Krzysztof Bosak w „Rozmowie Wprost”. Zdaniem wicemarszałka Sejmu wzrost cen mieszkań jest rezultatem kilku nakładających się na siebie zjawisk, dlatego nie da się go zatrzymać jednym prostym rozwiązaniem.

Jednym z problemów ma być napływ zagranicznego kapitału. Polityk przekonywał, że dla osób posiadających oszczędności na Ukrainie Polska stała się bezpiecznym miejscem do lokowania pieniędzy. Dodatkowym problemem mają być również zachodnie fundusze inwestycyjne.

– Bardzo dużo było aktów nabycia nieruchomości kapitałem przywiezionym z Ukrainy. Polska jest traktowana przez ukraińskich posiadaczy kapitału jako taka bezpieczna zatoka. Moim zdaniem to powinno być zablokowane – powiedział.

Bosak: Nikt nie kontroluje kapitału

Lider Konfederacji zastrzegł, że ograniczenia powinny dotyczyć nie tylko obywateli Ukrainy, ale szerzej kapitału napływającego ze Wschodu.

– Wykup nieruchomości przez Ukraińców i w ogóle przez kapitał ze Wschodu, bo to jest też z Białorusi, z Rosji. Przecież nikt tego nie kontroluje, który kapitał na Ukrainie jest rosyjski, a który ukraiński – argumentował.

Bosak opowiedział się również za zablokowaniem możliwości masowego kupowania mieszkań przez zagraniczne fundusze inwestycyjne. Jego zdaniem nieruchomości nie powinny pełnić wyłącznie funkcji lokaty kapitału.

– Jeżeli zrobimy z polskiego rynku mieszkaniowego lokatę kapitału dla nadwyżek kapitałowych ze Wschodu i z Zachodu, to Polaków nie będzie stać na mieszkania – ostrzegł.

„Kretyńskie plany ogólne”

Kolejnym czynnikiem podnoszącym ceny mają być plany ogólne wprowadzane przez gminy. Według Bosaka nowe regulacje ograniczają liczbę terenów dostępnych pod zabudowę.

– Jeżeli mamy mniej uzbrojonych terenów pod zabudowę, to koszt gruntów jest wyższy i tym samym będzie rósł koszt mieszkania i domu – wyjaśnił. Wcześniej określił plany ogólne jako „kretyńskie” i opowiedział się za ich likwidacją.

Polityk wskazał również na masową migrację, rosnące wymagania budowlane i koncentrację miejsc pracy w największych aglomeracjach. Jego zdaniem dopiero jednoczesna zmiana kilku elementów polityki mieszkaniowej może zahamować wzrost cen.

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