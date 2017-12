Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia redakcja portalu Wprost.pl życzy wszystkim swoim Czytelnikom, aby zawsze potrafili dostrzec w drugim człowieku - Człowieka. Będziemy się różnić poglądami, wartościami, opiniami na różne wielkie sprawy. Ale wszyscy chcemy tego samego. Dobrego świata. Takiego, w którym atmosfera świąt Bożego Narodzenia nie kończy się o północy 26 grudnia. Takiego, w którym "Bóg się rodzi" codziennie.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam również tego, abyście na chwilę przystanęli i rozejrzeli się wokół siebie. Świąteczny czas to dobry moment na przypomnienie sobie twarzy ludzi, których kochacie i którzy Was kochają, ale na tę miłość na co dzień brakuje Wam czasu. A czas tak szybko ucieka. Za rok niektórych może już zabraknąć wśród nas. A o słowach, których nie zdążyliśmy wypowiedzieć, jest bardzo trudno zapomnieć.

W te Święta pamiętajmy też o tych, których już między nami nie ma. O ludziach, którzy czynili nasz świat lepszym, ale i o tych, którzy zbłądzili i nie zdążyli wyprostować ścieżek swojego życia. Oni wszyscy są z nami w Wigilię - zajmują puste miejsce przy stole.

Redakcja Wprost.pl życzy wszystkim swoim czytelnikom zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt!