Samsung Galaxy Note 10 i Note 10+ zapowiedziane. Ile będą kosztować i kiedy trafią do sprzedaży?

Samsung przedstawił dwa najnowsze smartfony ze swojej linii biznesowej Galaxy Note. Tym razem firma postanowiła, zgodnie z modelem sprzedaży telefonów Galaxy, w tym samym czasie pojawią się dwie wersje Note 10 i większy Note 10+.

– Seria Galaxy Note to synonim tego, co absolutnie najlepsze pod względem technologii i funkcji. Galaxy Note10 kontynuuje tę tradycję w nowej formie, oferując użytkownikom jeszcze większe możliwości w zakresie produktywności i kreatywności. – powiedział DJ Koh, Prezes i CEO IT & Mobile Communications Division, Samsung Electronics – Niezależnie od tego, czy kończą duży projekt w pracy, rejestrują i edytują wideo, czy grają w ulubioną grę mobilną – Galaxy Note 10 pomoże im zrobić to szybciej i lepiej. – dodał.

Samsung Galaxy Note 10 i Note 10+ – cena

Nowe smarftony Samsunga pojawią się na w dwóch wersjach. Galaxy Note 10 i Note 10+. Dodatkowo większy z telefonów będzie dostępny z dyskiem 256 lub 512 GB. Wersja Galaxy Note 10 na oficjalnej stronie producenta dostępna jest w przedsprzedaży za 4149 zł. Do wyboru są kolory Aura glow, Aura black i Aura pink.

Większy z braci Note 10, czyli model Note 10+ w wersji z dyskiem 256 GB kosztuje 4799 zł. Cena urządzenia z większym dyskiem to 5249 zł. Do wyboru są również trzy wersje obudowy. Zamiast różowej, w Galaxy Note+ użytkownicy mogą wybrać białą.

Specyfikacja techniczna

Galaxy Note 10 i Note 10+ działają w oparciu o procesor Exynos 9825 stworzony w litografii 7 nm. Model Note 10+ dostępny będzie w dwóch wariantach. Oba będą miały 12 GB pamięci RAM, ale różnić się będą pojemnością dysków. Do wyboru będą opcje 256 i 512 GB. Mniejszy brat dostępny będzie w jednym wariancie. Note 10 wyposażony bezie w 8 GB pamięci RAM i dysk 256 GB.

W obu wersjach dostępny będzie port na karty microSD, dzięki czemu będzie można powiększać pojemność telefonów i trzymać na nich zdjęcia czy filmy.

Telefony obsługiwać będą niemal wszystkie najnowsze standardy łączności - Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 ANT i format NFC. Na polski rynek nie trafi jednak model obsługujący sieć 5G. Samsung zaskoczył informując o pojemności baterii, w które wyposażone będą nowe smartfony. Większy z nich otrzymał imponujący akumulator o pojemności 4300 mAh. Zdaniem ekspertów może on wystarczać nawet na dwa dni pracy na jednym ładowaniu. Note 10 jest wyposażony w baterię 3500 mAh. Nie powinno to jednak mocno wpłynąć na krótszy czas pracy. Mniejszy z telefonów będzie bowiem posiadał wyświetlacz o mniejszej rozdzielczości. W tym modelu zainstalowano wyświetlacz FHD+ o przekątnej 6,3 cala. Dynamic AMOLED Infinity-O. Rozdzielczość będzie liczyła 2280×1080 (401 ppi). Jego większy brat wyposażony jest w ekran Quad HD+ o przekątnej 6,8 cala. Wyświetlacz Dynamic AMOLED Infinity-O posiada rozdzielczość 3040×1440 (498 ppi). W obu modelach możliwe będzie ładowanie bezprzewodowe oraz ładowanie zwrotne. Oznacza to, że tak jak w Samsungach z serii Galaxy, możliwe będzie np. indukcyjne naładowanie ze smartfona bezprzewodowych słuchawek lub smartwatcha.

Aparat fotograficzny

Galaxy Note 10

Z tyłu mniejszego z dwóch nowych smartfonów z serii Note znajdą się trzy obiektywy fotograficzne:



Obiektyw ultraszerokokątny o 16 MP f/2,2 (123 stopnie)



Obiektyw szerokokątny: 12 MP 2PD AF ze zmienną przesłoną od f/1,5 do f/2,4 OIS (77 stopni)



Teleobiektyw: 12 MP f/2,1 OIS (45 stopni)



Miłośnicy selfie otrzymali przedni aparat 10 MP 2PD AF f/2,2 (80 stopni)

Galaxy Note 10+

Większy brat z rodziny Galaxy Note 10 będzie wyposażony z tyłu w poczwórny aparat. W jego skład wejdą:



Obiektyw ultraszerokokątny: 16 MP f/2,2 (123 stopni)



Obiektyw szerokokątny: 12 MP 2PD AF f/1,5 - f/2,4 OIS (77 stopni)



Teleobiektyw: 12 MP f/2,1 OIS (45 stopni)



Aparat DepthVision: VGA



Przedni aparat wyposażony będzie w obiektyw 10 MP 2PD AF f/2,2 (80 stopni)

Data premiery

Oba telefony dostępne są już w przedsprzedaży. Na półki sklepowe nowe urządzenia Samsunga trafią 23 sierpnia. W przedsprzedaży działa także program „Samsung Odkup”, dzięki któremu użytkownicy starszych telefonów firmy mogą je odsprzedać i otrzymać dodatkowe 400 zł do ich wyceny.

