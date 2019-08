Huawei bez Androida? Firma pokazała własny system operacyjny HarmonyOS

HarmonyOS – tak nazywa się autorski system operacyjny stworzony przez Huawei. Jest to zastępstwo dla Androida, o którego powstawaniu mówiło się od dłuższego czasu. Jeśli system okaże się udany, może zniwelować dużą część problemów chińskiego producenta. Klienci obawiali się bowiem, co stanie się z urządzeniami Huawei, które nie będą miały dostępu do produktu Google.

Huawei informuje, że HarmonyOS jest wielofunkcyjny i będzie mógł być stosowany nie tylko w smartfonach, ale także tabletach, asystentach głosowych, urządzeniach przenośnych takich jak zegarki, czy opaski, a także w systemach montowanych w samochodach. Pozwoli to na stworzenie wspólnego ekosystemu w ramach idei Internetu Rzeczy. Ciekawą informacją jest także fakt, że Huawei ma zamiar wypuścić swój system operacyjny w modelu "open source". Dzięki temu programiści z całego świata będą mieli możliwość tworzenia własnych rozwiązań opartych na HarmonyOS oraz adaptowania już dostępnych.

HarmonyOS – premiera

Huawei zapowiedział, że HarmonyOS pojawi się na rynku najpierw na urządzeniach posiadających ekrany dotykowe. Premiera zapowiedziana została na drugą połowę 2019 roku. W ciągu trzech kolejnych lat firma zamierza rozszerzyć pulę produktów z nowym systemem o urządzenia z kategorii „wearables”, czyli między innymi smartwatche i opaski. Huawei ma zamiar przetestować system najpierw na rynku chińskim. Dopiero po pierwszych lokalnym rynku, produkty trafią za granicę.

Huawei na czarnej liście

W połowie maja prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie, na mocy którego amerykańskie firmy nie będą mogły używać sprzętu telekomunikacyjnego, który może zagrażać bezpieczeństwu narodowemu. Dokument skierowany jest bezpośrednio w firmę Huawei. Jak twierdzą eksperci, rząd USA obawiał się szpiegowania na rzecz Chin. Dodatkowo był to jeden z pierwszych kroków w trwającej obecnie wojnie handlowej między USA a Państwem Środka.

