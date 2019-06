Uwaga! TVN: Pacjent z wrzodami żołądka nie żyje, osierocił siedmioro dzieci. Co wydarzyło się w szpitalu?

Pod koniec zeszłego roku, 52-letni Andrzej został przyjęty do szpitala w Kętrzynie, z powodu wrzodów żołądka i związanych z tym krwotoków wewnętrznych. Przez prawie miesiąc pacjent był leczony farmakologicznie. Mimo to krwotoki nasilały się. – Miał gastroskopię. Lekarz powiedział, że wrzód zanikł, zasuszył się lekami – opowiada Angelika, żona Andrzeja. Poprawa była jednak krótkotrwała. Krwotoki wróciły. – Pytałam lekarza, dlaczego tak się dzieje. Powiedział, że nie wie, że wszystko jest w porządku, wrzodu nie ma, męża wyleczył i planuje wypuścić go do domu – dodaje żona.

Jak twierdzi kobieta, mąż kilkakrotnie miał opuścić szpital. Za każdym razem jednak wypis uniemożliwiły powracające krwawienia. Pod koniec grudnia stan Andrzeja bardzo się pogorszył. W Wigilię przeszedł operację w Kętrzynie, po której trafił na oddział intensywnej terapii szpitala w Bartoszycach.Mimo operacji, krwotoki nie ustępowały. – Miał około 17 krwotoków. Mąż wymiotował krwią, a krew z nerki zlewaliśmy do miski. Rozmawialiśmy z lekarzem. Twierdził, że wrzód się zasusza, że tylko została po nim plameczka – opowiada żona pacjenta w rozmowie z reporterami Uwagi! TVN.

„Moim zdaniem winnymi śmierci mojego męża są lekarze”

W związku z brakiem widocznej poprawy, rodzina chciała przenieść Andrzeja do szpitala w Olsztynie. – Powiedzieli, że przyjmą mojego męża, tylko lekarz z Bartoszyc musi wydać oświadczenie, że nie potrafi poradzić sobie z tą chorobą, że nie da rady tego pacjenta wyleczyć – tłumaczy Angelika. Niestety, szpital w Bartoszycach odmówił. – Lekarz powiedział mi: tu zacząłem go leczyć, tu będę go leczyć i tutaj skończę go leczyć – mówi żona. Stan Andrzeja był już bardzo ciężki, gdy placówka w Bartoszycach zdecydowała się przenieść pacjenta do Olsztyna. – Pani doktor zrobiła mężowi gastroskopię. Powiedziała, że wrzód jest jak bomba zegarowa. Jest wielgachny i w każdej chwili może wybuchnąć – opowiada Angelika. Mężczyzna przeszedł kolejną operację. Niestety, tydzień później zmarł. – Moim zdaniem winnymi śmierci mojego męża są lekarze – stwierdza wdowa po Andrzeju.

Wyniki wszystkich badań zmarłego pacjenta pokazano profesorowi Krzysztofowi Bieleckiemu, chirurgowi z blisko 6-letnim stażem. – Przy takim postępowaniu, najtrudniejszym powikłaniem jest nawrót krwawienia. To jest klasyczny przykład do resekcji żołądka, czyli do wycięcia. Ostateczna operacja odbyła się stanowczo za późno. Tę operację powinno się zrobić na samym początku – wyjaśnia prof. Krzysztof Bielecki, specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej. Dziennikarze Uwagi!, wraz z wdową po Andrzeju, odwiedzili kolejno szpitale, w których podejmowano próby jego leczenia. – W Kętrzynie zapewniano mnie, że mąż wyjdzie do domu. Chcę się dowiedzieć, dlaczego nie wyleczono tu prostego wrzodu żołądka – pyta kobieta. – To był jeden z powodów, dlaczego z dniem 1 maja zawiesiliśmy działalność oddziału chirurgii – mówi Wojciech Glinka, dyrektor szpitala w Kętrzynie i dodaje: – Jestem dyrektorem tej placówki od kwietnia i nie wiem, co działo się tu w wcześniej. Mogę tylko powiedzieć, że jest mi przykro. Tak po ludzku jest mi przykro.

Sprawą zajęła się prokuratura

Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące możliwości fałszowania dokumentów na oddziale oraz innych nieprawidłowości związanych między innymi z zatrudnieniem personelu. Śledczy zajmują się także doniesieniami na temat innych zgonów, które miały miejsce w szpitalu w Kętrzynie w ostatnim czasie. – Nastąpiło nagromadzenie poważnych prokuratorskich spraw, w których pacjenci ponosili śmierć. Szczerze, nie chciałbym trafić na ten oddział – przyznaje dyrektor szpitala. Z placówki w Kętrzynie Andrzej trafił do szpitala w Bartoszycach. – Pacjent był bardzo ciężki do diagnostyki. Gastroskopia po resekcji żołądka jest trudnym badaniem do oceny. Był odruch wymiotny, obraz drgał, opisałem to, co widziałem. Jest mi bardzo przykro, że tak to się skończyło – komentuje Robert Bromirski, ordynator Oddziału Chirurgii Szpitala w Bartoszycach.

– Prokuratur zgromadził dokumentację lekarską. Będą prowadzone w tej chwili czynności dowodowe. Do przesłuchania jest kilkadziesiąt osób – mówi Krzysztof Stodolny z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Andrzej osierocił siedmioro dzieci w wieku od trzech do 15 lat. – Najmłodsza córka, która widziała jak karetka zabiera męża, pyta mnie: mamusiu, kiedy przywieziesz tatusia do domu?. Tłumaczę jej, że już nie będziemy mieć tatusia. Codziennie jeździmy na cmentarz – dodaje wdowa.