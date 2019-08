Uwaga! TVN: Zadał matce 28 ciosów nożem. „Mówił, że jest Bogiem”

Pani Ewa trzy miesiące temu przeszła na emeryturę. Kobieta żyła spokojnie, nie była z nikim skonfliktowana. Miała jednak poważny problem z synem. Od kilku miesięcy 38-letni mężczyzna groził, że ją zabije. Przerażona kobieta nagrywała awantury, które wybuchały niemal każdego wieczora. Finał jednej z nich okazał się tragiczny. – Weszłam do jej domu. W sypialni na łóżku leżał brązowy koc. Odchyliłam go i zobaczyłam głowę Ewy. Leżała na wznak i patrzyła wprost na mnie. Twarz miała siną, opuchniętą, a po szyi spływały jej stróżki krwi – opowiada pani Justyna, sąsiadka zamordowanej.

Pani Ewa kilkanaście lat mieszkała sama, rozwiodła się jeszcze w latach osiemdziesiątych. Gdy jej syn się usamodzielnił, wyjechał do Anglii. Wrócił we wrześniu ubiegłego roku i zamieszkał ze swoją matką. Już wtedy zarówno sąsiadów jak i panią Ewę zaczął niepokoić stan psychiczny Patryka. – Był bardzo wycofany. Nie witał się, nie rozmawiał z nikim. Izolował się – mówi pani Katarzyna, sąsiadka ofiary. – Groził jej [matce – red.] często, mówił, że ją zabije, zrobi ze wszystkimi porządek – dodaje pani Justyna. – Jak go przywieźli na oględziny ciała matki do kostnicy to mówił, że jest Bogiem i może wybierać, komu darować życie, a komu zabrać – mówi Krzysztof, kuzyn zamordowanej.

„Dzwoniła, gdy się czuła zagrożona. To mogło być nawet raz w tygodniu”

Mężczyzna zna Patryka od dziecka. Jak twierdzi nigdy nie było z nim problemów, ale w pewnym momencie coś się zmieniło. – To był normalny dzieciak. Możliwe, że coś się wydarzyło w Anglii – zastanawia się. Mężczyzna mieszkał w Wielkiej Brytanii 15 lat. Problemy pojawiły się cztery lata temu. Patryk O. miał załamać się po rozstaniu z dziewczyną. Trafił do szpitala psychiatrycznego. Przerwał jednak leczenie i po jakimś czasie wrócił na stałe do Polski. Życie pani Ewy od tego momentu zupełnie się zmieniło. – Ona szukała pomocy, często wzywała policję. Kiedy przyjeżdżali, on zachowywał się poprawnie. Mówił, że to mama go krzywdzi. Prosiłam ją wielokrotnie, żeby wyprowadziła się od niego, dałam jej propozycję, ale odmówiła twierdząc, że musi być przy synu i mu pomóc w chorobie – mówi Barbara, przyjaciółka zamordowanej.

– Z prośbą o pomoc zwracała się do wielu instytucji m.in. do GOPS-u i na policję. Nawet trzy tygodnie temu dzwoniła przy mnie do kolegi policjanta, ale powiedział jej, że są bezsilni. Żeby nie dzwoniła, bo i tak nie mogą jej pomóc – przywołuje Agnieszka, przyjaciółka zamordowanej. Ewa wystąpiła o niebieską kartę. – Dzielnicowy potraktował ją fatalnie, mówiąc, że nie wygląda jakby była zastraszana. Potem dodał, że mały siniak, który miała na ręce to nie dowód przemocy. Jego zdaniem, gdyby miała przynajmniej rozciętą wargę to tak – dodaje. Kobieta nie poddawała się i dalej dzwoniła na policję. – Dzwoniła, gdy się czuła zagrożona. To mogło być nawet raz w tygodniu – mówi sąsiadka ofiary.

Jak do sprawy odnosi się policja?

– Mężczyzna wrócił do Polski w okolicach września 2018 roku. Od tamtej pory odnotowaliśmy tylko dwie interwencje policji, żadna z nich nie dotyczyła przemocy domowej – twierdzi asp. Wioletta Polerowicz z Komendy Powiatowej Policji w Oławie. – Informacje o nagraniach [z awantur – red.] dostaliśmy dopiero po zdarzeniu – dodaje funkcjonariuszka. – Dzielnicowy ma już dowód: 28 pchnięć nożem w klatkę piersiową i żołądek i dwa w nadgarstek. Niech coś z tym zrobi. Ma dowód – irytuje się pan Krzysztof.

Pani Ewa zgłaszała się również do gminnego ośrodka pomocy społecznej. Według relacji sąsiadów, na początku czerwca poprosiła o pomoc przy składaniu wniosku o przymusowe leczenie psychiatryczne syna – w odpowiedzi miała usłyszeć, że pracownik, który się takimi sprawami zajmuje jest na urlopie. Miesiąc później, kiedy prosiła o to samo, w urzędzie zabrakło odpowiednich formularzy. – Cały czas była jakaś niemoc ze strony urzędników. Dwa tygodnie przed jej śmiercią jedna z urzędniczek zasugerowała, że może Ewa daje synowi zbyt mało miłości i rodzinnego ciepła – mówi pani Justyna, sąsiadka zamordowanej.

Po wielu próbach kontaktu telefonicznego i osobistego z urzędnikami dziennikarze „Uwagi!” dostali mailową odpowiedź w której czytamy że: „Pracownicy GOPS podjęli wszelkie działania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w zakresie swoich kompetencji”. – Na pewno można zarzucić policji i urzędnikom, że działali niezwykle opieszale. Było widać, że ten człowiek zagraża wszystkim – mówi pani Barbara.