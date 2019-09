Uwaga! TVN: Koszmar w pensjonacie w Zakopanem. „Z paralizatorem przychodzą. Za włosy ludzi po schodach ciągnie”

W połowie sierpnia internet obiegło nagranie pokazujące bulwersujące wydarzenia, które miały miejsce w jednym z zakopiańskich pensjonatów. Mężczyzna z żoną i dwójką dzieci zostali brutalnie wyrzuceni z wynajmowanego przez nich apartamentu. Rodzina zarezerwowała i opłaciła noclegi jeszcze w kwietniu przez aplikację Booking.com.

– To był apartament bezobsługowy, klucze znajdowały się w skrzynce na kod. Zrobiłem przegląd mieszkania, sprawdzając, czy nic nie jest uszkodzone. Zauważyłem drobne usterki, które sfotografowałem. Na drugi dzień wysłałem je MMS-em właścicielkom apartamentu. Po pięciu minutach dostałem wiadomość zwrotną, wina została przerzucona na nas. Panie twierdziły, że wczoraj były w mieszkaniu i wszystko było w porządku, więc to na pewno nasza wina – mówi pan Czesław.

Zdaniem mężczyzny, nie było możliwości wyjaśnienia sytuacji. – Kiedy zadzwoniłem, żeby to wyjaśnić, usłyszałem wulgaryzmy i krzyki. Panie, powiedziały, że mamy się wynosić. Po 15 minutach pojawiły się na miejscu, w jednej ręce trzymały telefon, w drugiej paralizator – opowiada pan Czesław i dodaje: Obie panie wpadły w szał. Nie patrzyły, że są z nami dzieci. Zaczęły wyrzucać nasze rzeczy z lodówki przez okno. Jakie może mieć zamiary ktoś, kto do mieszkania wchodzi z paralizatorem w ręku?

Nocleg w tym miejscu nie należy do najtańszych, za noc zapłacić trzeba około 220 złotych. Właścicielki pensjonatu w podobny sposób miały potraktować wielu swoich gości.

Pani Justyna z Warszawy pojechała do Zakopanego w okresie świat wielkanocnych. Wybrała ten obiekt tylko dlatego, że znajdował się po sąsiedzku z obiektem, gdzie byli zakwaterowani jej rodzice. Kobieta przez trzy dni jeździła na nartach ze swoim synem, do willi wracała jedynie na noc. Problemy zaczęły się kiedy na same święta dojechał partner kobiety i rodzina chciała wynająć dla niego dodatkowy pokój.

– Panie odmówiły, po czym zaczęły na nas krzyczeć, a po chwili już szarpać i wypychać siłą z pensjonatu. Mój chłopak włączył dyktafon i wszystko nagrał – mówi Justyna Radzka i zaznacza: „Te panie zachowywały się tak, jakby były opętane. Wpadły w szał i miały to w oczach. Ochroniarze, którzy przyjechali na miejsce mówili nam, że przyjeżdżają, co kilka dni i takie zachowanie tych kobiet, jest normą. Wszyscy w Zakopanem o tym wiedzą”.

Pani Justyna w trakcie trzeciej doby pobytu w pensjonacie miała dostać wiadomość z serwisu Booking.com, że nie stawiła się w obiekcie. – Można zakładać, że te panie robią to celowo, żeby naciągać ludzi, a po anulowaniu mojego pobytu nie mogłam wystawić negatywnej oceny.

Jak zadbać o oceny

Okazuje się, że właścicielki znalazły sposób, jak dbać o ocenę obiektu w aplikacjach rezerwacyjnych. W czasie awantury jedna z nich zgłasza w systemie, że gość się nie stawił w obiekcie. W takim przypadku klient nie ma możliwości wystawienia oceny. Dzięki temu ich pensjonat miał stosunkowo dobre recenzje, a kolejni goście nie byli świadomi jak ryzykują jadąc do tego miejsca.