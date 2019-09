Uwaga! TVN: Trener kadry juniorów wysyłał zawodnikowi pornografię. „Chcą zniszczyć mi karierę”

18-letni obecnie Wiktor Zieliński uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych bilardzistów młodego pokolenia w Polsce. Swoją karierę sportową zaczynał w klubie Bogumiła Kościelniaka. – To zawodnik, który do klubu przyszedł w wieku 8 lat. Ciężko go było oderwać od stołu – opowiada Kościelniak.

Na pierwsze sukcesy Wiktora nie trzeba było długo czekać. – W wieku 9 lat zdobył pierwszy medal w mistrzostwach juniorów. Zaczął wygrywać z coraz lepszymi. W końcu doczekał się medali na mistrzostwach Europy i świata. W rankingu plasował się w okolicach 5 miejsca – mówi Kościelniak i kwituje: Uważam, że to jeden z najlepszych zawodników w Polsce.

„Bilard to całe moje życie”

Decyzją władz Polskiego Związku Bilardowego Wiktor Zieliński został wykluczony z reprezentacji narodowej. – Bilard to całe moje życie. Gram już od 10 lat. Ciężko byłoby mi skończyć z tym, co kocham. Wiążę z tym przyszłość, chcę grać do końca życia – mówi Zieliński.

Problemy Zielińskiego zaczęły się po tym, jak skrytykował turnieje organizowane przez Polski Związek Bilardowy. Kara dla chłopaka była nadzwyczaj dotkliwa. – Skomentowałem w internecie post o organizowanym turnieju. Użyłem tam słowa „ścierwo”. Ale za to przeprosiłem. Jednak wszystko to, co napisałam o organizacji podtrzymuje – wyznaje Wiktor.

Po tym internetowym wpisie, trener zawnioskował o ukaranie Wiktora Zielińskiego. Komisja dyscyplinarna zawiesiła go w prawach zawodnika na sześć miesięcy. – Z trenerem kadry juniorów byliśmy w dobrych relacjach do czasu, gdy postanowił za moimi plecami wyrzucić mnie z kadry. Wtedy coś we mnie pękło i opowiedziałem te wszystkie negatywne rzeczy, które wcześniej kryłem – mówi Zieliński.