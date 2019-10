Uwaga! TVN: Młodzi bandyci terroryzują miasto. „Po zmroku nie wychodzimy z domu”

Na początku września bestialsko zamordowany został 67- letni mieszkaniec Dusznik-Zdroju. – Brat rano pojechał na ryby. Po godzinie 18 zadzwonił kolega mojego męża z informacją, że brat nie żyje – opowiada Małgorzata Cieślik, siostra zabitego. 67-latek zmarł w skutek pobicia. – Był tak pobity, że nie pozwolono nam go zobaczyć. Napastnik kopał go po głowie, skakał po nim. Tam było wiele osób, nikt nie zareagował. Jak przyjechała policja, na miejscu nie było już nikogo. Brat był schorowanym człowiekiem, nawet nie miał siły się bronić – mówi Cieślik. O zabójstwo oskarżony jest 17-letni Maciej B. Mężczyzna wraz z trójką starszych braci i kolegami stworzył bandę, która budzi strach wśród mieszkańców Dusznik Zdroju. Nastolatek został aresztowany na trzy miesiące. Nie przyznaje się do winy.

„Mój brat stanął w obronie faceta bitego przez tego 17-latka”

– Mój brat stanął w obronie faceta bitego przez tego 17-latka. Ten mężczyzna wpadł w krzaki i zemdlał, potem gówniarz skoczył do brata. Podobno – mówi siostra zamordowanego 67-latka i dodaje, że en mężczyzna, w którego obronie stanął brat wyszedł już ze szpitala, ale nie chce zeznawać, bo się boi. – Członkowie bandyckiej grupy są doskonale znani zarówno mieszkańcom, jak i policji. Bracia B. mają od 17 do 25 lat. – Po zmroku nie wychodzę już z domu, boję się. Chodzą, demolują, ćpają, a policji nie ma – mówi jedna z mieszkanek miasta.

Bracia B. nie pracują. Według mieszkańców żyją z rozbojów, wymuszeń i sprzedaży narkotyków. Są silni, agresywni i czują się bezkarni. Tylko w ostatnich trzech miesiącach pobitych zostało kilku starszych mieszkańców Dusznik. Wszystkie ofiary trafiły do szpitala. – Od kilku lat na ulicach Dusznik nie widać patroli policji. Nikt nie dba o nasze bezpieczeństwo. Sami musimy o nie zadbać, nie wychodząc z domu, czy zmieniając stronę ulicy, jak ich spotkamy – mówi Robert Kowal, radny miasta. Mieszkańcy skarżą się, że nie mogą liczyć na pomoc policji, bo w Dusznikach Zdroju nie ma otwartego całą dobę komisariatu. Posterunek policji, obsługiwany przez jednego lub dwóch funkcjonariuszy. Po godzinie 15 jest już zamknięty.

„Mieszkańcy zawsze mogą liczyć na naszą pomoc”

– Wielokrotnie dzwoniłam wieczorami na policję. Zawsze otrzymywałam informację, że patrol przyjedzie, albo już jest w drodze. Ostatnio czekałam półtorej godziny – opowiada Urszula Karpowicz, mieszkanka Dusznik Zdroju w rozmowie z Uwagą! TVN. – Zazwyczaj zawiadamiam policjantów z sąsiednich miejscowości, bo od kilku lat nie spotkałam nikogo w naszym lokalnym komisariacie. Policja nie dostrzega problemu, bo według statystyk Duszniki Zdrój to spokojne i bezpieczne uzdrowisko – dodaje. – Mieszkańcy zawsze mogą liczyć na naszą pomoc. Tylko od początku lipca policjanci wypisali w Dusznikach 45 mandatów za picie alkoholu w miejscach publicznych i dziesięć mandatów o charakterze porządkowym – wylicza kom. Krzysztof Bal, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku.

Sytuacja w mieście stała się na tyle niebezpieczna, że mieszkańcy poprosili o spotkanie z policją. – To nie jest zorganizowana grupa przestępcza, której celem jest terroryzowanie miasta. Owszem, są uciążliwi dla mieszkańców, ale to nie tak, że policja nie interweniuje w ich sprawie – mówi kom. Krzysztof Bal, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku. – Mówiono nam, że jesteśmy współodpowiedzialni tej trudnej sytuacji, bo nie zgłaszamy wszystkich incydentów na policję. Zasugerowano, że takie, jakie jest społeczeństwo, taka jest policja, czyli w tym przypadku bezczynna i bezradna – odpowiada Urszula Karpowicz.

„Jeśli będzie u nas komisariat, to zapewne będzie bezpieczniej”

Po serii napadów Komendant Wojewódzki Policji skierował do Dusznik Zdroju dwóch wrocławskich policjantów prewencji. To jednak nie rozwiązuje problemu, mieszkańcy boją się, że kiedy funkcjonariusze wrócą do Wrocławia, w Dusznikach znowu będzie niebezpieczne. Dlatego, chcą, by posterunek funkcjonował przez całą dobę. – Jeśli będzie u nas komisariat, to zapewne będzie bezpieczniej. Ludzie widząc na swoich ulicach patrole policji nie będą tak sparaliżowani strachem jak obecnie – kwituje Robert Kowal, radny miasta. Od kilku dni mieszkańcy Dusznik-Zdroju mogą podpisywać petycję o utworzenie komisariatu. Burmistrz miasta w piątek zamierza ją wysłać do premiera i Komendy Głównej Policji.