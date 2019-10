Uwaga! TVN: Gwałt u lekarza? „Rozpiął rozporek i powiedział, że najlepiej jak zrobimy to w naturze”

To była pierwsza wizyta nastoletniej wówczas Karoliny u ginekologa. Za namową matki i cioci wybrała uznanego we Wrocławiu specjalistę. – Miałam 19 lat i byłam świeżo po maturze. Jak typowa nastolatka czułam presję ze strony koleżanek. Uznałam, że to najwyższa pora pójść pierwszy raz. Koleżanki w klasie już o tym opowiadały – wspomina Karolina.

Zaufany lekarz

Lekarz, do którego poszła Karolina, wydawał się nastolatce osobą zaufaną, polecały go zarówno matka jak i ciotka Karoliny, które od lat były jego pacjentkami. – Podczas pierwszej wizyty zagadywał mnie o życie prywatne, rzucał dowcipami. Mama mnie uprzedzała, że będzie zachowywał się nieco inaczej niż typowy lekarz – opowiada i dodaje: Kilkukrotnie zwracał się do mnie „żabciu”, ale cały czas miałam w głowie to, że mama i ciocia od wielu lat są jego pacjentkami. Z góry wykluczyłam możliwość, że on może mieć złe intencje.

Z racji tego, że była to pierwsza wizyta Karoliny u ginekologa, kobieta zadawała sporo pytań. – Zapytałam go, czy badanie będzie bolesne, bo jestem dziewicą. On ten temat podchwycił, sugerował, że pod znieczuleniem możemy przebić błonę wziernikiem i nic nie poczuję.

„Zaproponował mi drinka”

Potem sprawy potoczyły się szybko. – Zaproponował mi drinka, z grzeczności się zgodziłam. Położyłam się i poczułam bolesne ukłucie. To było dziwne, bo byłam świadoma wszystkiego, co się dzieje, ale nie byłam zdolna do żadnego działania – wspomina kobieta.