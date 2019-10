Uwaga! TVN: Brutalna bójka nastolatek. „Wystawiała zęby. Zachowywała się jak psychopatka”

Do starcia nastolatek doszło na przerwie w okolicach Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie. – Wchodziłyśmy do szkoły około godz. 9. Doszło do małego spięcia, bo Kamila w tłoku wbiła mi łokieć, więc poprosiłam ją żeby się przesunęła. Ona zaczęła mnie wyzywać i straszyła, że mnie za chwilę uderzy – opowiada Martyna Gritzmann, jedna z uczestniczek bójki i dodaje: Nie chciałam się bić, ale ona się na mnie rzuciła. Odruchowo złapałam ją za włosy, tak jak ona trzymała mnie. Wtedy się zaczęło i leciały już mocniejsze ciosy.

Starcie dziewczyn przerodziło się w brutalną, bezpardonową walkę. – Byłam przerażona, jak ona do mnie krzyczała, że mnie zabije. Widziałam po jej twarzy, jak bardzo była zła, wystawiała zęby. Zachowywała się jak psychopatka. Z jej ust leciała ślina – wspomina Gritzmann i dodaje: Ktoś krzyknął: „Kopnij ją w głowę!”. Wtedy zaczęła mnie bić po głowie.

Nie wiadomo jakby skończyła się bójka, gdyby nie interwencja przypadkowego mężczyzny, który rozdzielił nastolatki. – W około stało sporo ludzi. Myślę, że co drugi nagrywał. Nikt nie zareagował, ale tak tu jest zazwyczaj. Stoją, obserwują i jeszcze dają głupie docinki, żeby się bardziej bili – komentuje jeden z uczniów.

Od tego roku szkolnego do Zespołu Szkół nr 1 dołączono liceum ogólnokształcące. W jednym miejscu uczy się obecnie aż 1500 uczniów. Dyrektor Dariusz Tomaszewski, twierdzi, że do tej pory nie spotkał się z bójkami uczennic.

– To zjawisko ogólnopolskie. Dziewczyny są bardziej agresywne od chłopaków. To nowa era w stosunkach między młodymi ludźmi. Bójki dziewcząt to coś nowego, nie jesteśmy na to przygotowani – mówi.

Zjawisko walk młodych dziewczyn to nie tylko problem lubińskich szkół. Co kilka tygodni w sieci pojawiają się kolejne nagrania.