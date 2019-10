Uwaga! TVN: Kapitan Wrona odchodzi na emeryturę. „Chcę przekazać moją wiedzę innym”

Światowy rozgłos kapitanowi Wronie przyniosło awaryjne lądowanie na warszawskim Okęciu. W pilotowanym przez niego boeingu 767 nie wysunęło się podwozie. Sprawnie wykonany manewr ocalił życie 231 osób znajdujących się na pokładzie.

– Nie mam tego, na co dzień w głowie. To była część naszej pracy, wykonywaliśmy nasze obowiązki. Niestandardowe, bo sytuacja była niestandardowa. Chciałem, żeby nic się nie stało – mówi dzisiaj kapitan Wrona.

– To było przerażające. Wiedziałam, co się może stać. Miałam poczucie bardzo dziwnej sytuacji. Zwłaszcza, że to nie był jego lot. On się zamienił z kolegą i to nie ze swojej inicjatywy. Ale chyba tak miało być – mówi Marzena Grylewicz-Wrona, żona kapitana Wrony.

Początek wieloletniej przygody

Wieloletnia i niemal bezawaryjna przygoda kapitana Tadeusza Wrony z lotnictwem, zaczęła się ponad pół wieku temu. Najpierw były tylko marzenia o lataniu. Potem już prawdziwe, choć jeszcze amatorskie latanie na szybowcach w aeroklubie. W trakcie jednego z letnich obozów szybowcowych, młody pilot poznał swoją przyszłą żonę, wówczas adeptkę szybownictwa.

– Powiedziałam, kiedyś siedząc z rodzicami na balkonie i widząc samolot: „Moim mężem będzie kapitan z LOT-u”. Nie wiem, jak to się stało, ale trafiłam później na lotnisko, zaczęłam latać i nagle pojawił się mąż, który błyskawicznie został kapitanem LOT-u – wspomina Marzena Grylewicz-Wrona.

To bardzo silny charakter

– Nachodziłem się za nią. Konkurencja była bardzo duża – śmieje się kapitan Wrona. – On był tak uparty, że nie miałam wyjścia. Po prostu sobie postanowił i koniec. To jest bardzo silny charakter i wiedziałam, że przy dwóch takich, nie będzie łatwo. I nie było – przyznaje Grylewicz-Wrona.

Wspólne podróże, ale przede wszystkim miłość, pozwoliły rodzinie kapitana przetrwać. – To było trudne, że go nigdy nie było. Zawsze sama woziłam dzieci do szkoły, chodziłam na wywiadówki, inne rzeczy też robiłam sama – wspomina żona kapitana.

– Jak gdzieś lecieliśmy to minimum na tydzień. Więc to były dwa dni przerwy w domu z rodziną, tydzień poza domem. To życie jej ze mną nie było łatwe. Jestem jej wdzięczny za to, że wytrwała – mówi kapitan Wrona.

Jego dzieci są już dzisiaj dorosłe. Syn tak jak ojciec został pilotem i pracuje w liniach lotniczych. Wnuk kapitana także zaczyna przygodę z lataniem. Zanim sam siądzie za sterami najpierw szybowca, a potem samolotu, trenuje z dziadkiem na symulatorze.

Kolejna misja kapitana Wrony

Praca na rzecz chorych dzieci to kolejna misja kapitana Wrony. Dlatego wspomaga fundację „Kochajmy Zycie", która wspiera leczenie i rehabilitację dzieci cierpiących na dysfunkcje narządów ruchu. Maluchy staja się samodzielne dzięki nowatorskim operacjom w Stanach Zjednoczonych, a już wkrótce również w Polsce.

– Jaka jest w tych oczach dzieci, które zaczynają chodzić, radość. Mnie to za serce łapie – mówi Tadeusz Wrona.