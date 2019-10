Uwaga! TVN: Założył stowarzyszenie obrony praw dzieci. Ma wyrok za molestowanie 13-latki

Przemysław S. został skazany prawomocnym wyrokiem za inne czynności seksualne wobec 13-letniej dziewczynki, siostry swojej obecnej partnerki. Mężczyzna, mając wyrok za pedofilię (dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć) założył stowarzyszenie obrony praw dziecka.

Choć nie ma żadnego prawniczego wykształcenia, stowarzyszenie miało wszczynać i przystępować do spraw sądowych, dotyczących m.in. opieki nad dziećmi. Mężczyzna za porady prawne pobiera opłaty. – Trzeba umiejętnie poprowadzić pana sprawy, żeby pan wyszedł obronną ręką i żeby to jakoś wszystko pozałatwiać. Studiuję prawo, do dnia dzisiejszego nie przegrałem żadnej sprawy mojego klienta – mówi naszemu reporterowi, który podał się za potencjalnego klienta.

Przemysław S. oprócz pedofilii odpowiadał też za groźby karalne, uszkodzenie ciała, znieważenie funkcjonariusza publicznego, oszustwa. – Na początku naszego małżeństwa wszystko było dobrze. Zmieniło się, gdy urodził się drugi syn. Wiedziałam, że mąż był karany, ale dowiadywałam się o kolejnych sprawach. Byłam pod jego bardzo dużym wpływem. Robiłam wszystko pod jego dyktando – wyznaje pani Marta.

Po rozstaniu z żoną, Przemysław S. zamieszkał wraz z synami w altanie na działkach. Związał się także, o czym wówczas nie wiedziała jego żona, z nową partnerką. – Kiedy zabrał synów i wyjechał do Gdańska to wierzyłam mu, że przyjedzie także po mnie i córkę. Wierzyłam, bo był moim mężem – mówi pani Marta.

Synowie Przemysława S. poszli do szkoły w Gdańsku. – Zapisał dzieci do naszej placówki opowiadając nieprawdę. Powiedział, że jest człowiekiem wolnym, po rozwodzie i wspólnie z żoną zdecydowali, że on zajmie się dziećmi. Ten młodszy chłopak ciągle płakał, ale nie powiedział nigdy, dlaczego. Jak pytaliśmy ich, gdzie jest mama to dzieci spuszczały głowę i się nie odzywały. Ten starszy syn był nerwowy, widać było, że brakuje mu matki – mówi anonimowo wicedyrektor szkoły podstawowej w Gdańsku.