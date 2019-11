Uwaga! TVN: Namawiają do picia, proponują seks. Szokujące nagrania z udziałem policjantów

Filmy powstały najprawdopodobniej w czasie służby. Widoczni na nagraniach mężczyźni to funkcjonariusze gdańskiej policji, z sześcioletnim i trzyletnim stażem pracy. Do filmów dołączony jest list otwarty do Komendanta Głównego Policji, z prośba o zareagowanie na bezprawne.

Na jednym z 25 przysłanych nagrań policjanci poniżają zatrzymaną, nietrzeźwą kobietę proponując jej seks.

– Kolega jest samotny i poszukuje – słyszymy na nagraniu.

– Chętnie – odpowiada zatrzymana.

– Romantyczny jest. Najpierw chciałby się całować, później dopiero seks.

– Później na przykład na plaży jakiś...

– Nie! W życiu.

– Już mi się tam powoli dryga. Chociaż tam ślimaka bym zapuścił.

Policjant podczas służby nie może filmować interwencji prywatnym telefonem. Na nagraniach obaj funkcjonariusze bawią się rozmowami z zatrzymanymi nietrzeźwymi osobami.

– Przyjąłbyś k... kulę za Krzycha? – pyta policjant.

– Przyjąłbym.

– To jest mój kumpel.

– Jak długo się k... znacie, chłopaki?

– Od urodzenia.

– A r...ście kiedyś jedną babę we dwóch?

– Nie.

– No słuchaj. Bo my żeśmy r...li z kumplem jedną.

Mariusz Sokołowski, gdy był rzecznikiem polskiej policji, dbał o jak najlepszy jej wizerunek. Filmami funkcjonariuszy z Gdańska jest oburzony. – Ci policjanci nigdy więcej nie powinni wyjechać na patrol. Co więcej, nie powinni założyć munduru, bo nie są godni go nosić – podkreśla i dodaje: Oni poprzez swoje zachowanie pokazują, że niewiele różnią się od tych, którzy są niedobrym elementem ich pracy. To są ludzie wulgarni, nieszanujący drugiego człowieka. Jest to doskonały materiał dowodowy do postępowania dyscyplinarnego i karnego. Myślę, że ci ludzie w policji długo miejsca nie zagrzeją.