Uwaga! TVN: Rozkochiwał i zabijał. Historia „Krwawego tulipana” z Kołobrzegu

Ciała zaginionych mieszkanek Kołobrzegu zakopane były płytko, w lasach za miastem. Aresztowany został 43-letni Mariusz G., absolwent Zespołu Szkół Morskich, pływający po całym świecie marynarz, a od kilku lat przedsiębiorca dobrze znany mieszkańcom miasta.

– To był przede wszystkim człowiek biznesu. Miał firmę, która produkowała lizaki. To było bardzo popularne w Kołobrzegu. Był traktowany jako człowiek sukcesu. Był też osobą publiczną. Pełnił funkcję w zarządzie stowarzyszenia kołobrzeskich morsów – wskazuje Robert Dziemba, redaktor naczelny portalu Miastokolobrzeg.pl.

– W pewnym momencie w klubie [morsów – red.] powstały frakcje. Wśród osób, które za nim stały przeważały kobiety. Może podchodził do nich z jakąś większą atencją – zastanawia się Łukasz Zięba, radny, prezes Kołobrzeskiego Klubu Morsów.

Kobiety

Mariusz G. skupiał wokół siebie kobiety, nie tylko w klubie. – Rozmawialiśmy z kobietami, które miały z nim kontakt towarzyski. Wskazywały, że był to człowiek bardzo przekonujący. Taki, który rozumiał kobiety, wiedział, o co im chodzi. Miały z nim dobra chemię – mówi Dziemba.

Trzy lata temu Mariusz G. związał się 31-letnią Iwoną K. Niedługo później w mieszkaniu kobiety doszło do pożaru, a po kolejnych kilku miesiącach Iwona K. zniknęła. – U niej wiecznie były imprezy. Z tego słynęła. Spaliła to mieszkanie i zniknęła. Potem on [Mariusz G. – red.] wyremontował to mieszkanie. Powiedział, że je kupił – przywołują sąsiedzi.

Dwa lata po zniknięciu Iwony, bez śladu zaginęła 37-letnia Aneta Domańska. Kobieta niedługo wcześniej poznała Mariusza G., a dzień przed zaginięciem odwiedziła jedną z najbliższych osób – siostrę zmarłej babci.

– Podczas ostatniej wizyty była trochę inna. Jakaś speszona, podminowana. Na drugi dzień była już chyba w sidłach tego człowieka. Miała pojechać do Gdańska na kurs nieruchomości. Żeby potem pracować. Szejkowie mieli tutaj kupować jakieś mieszkania – mówi Kornelia Pawłowska.

„Nie kontaktujcie się ze mną”

Robert Dziemba osobiście znał zaginioną Anetę. - Zdziwiło mnie, że zniknęła i nie daje znaku życia. Od samego początku ta sprawa wyglądała dziwnie i podejrzanie. Aneta była związana z miastem, miała mieszkanie w starym budownictwie. To kompletnie do siebie nie pasowało.