Uwaga! TVN: Kacper dwa razy otarł się o śmierć. Dziadkowie walczą o chorego wnuka

Kacper Andrzejewski urodził się jako wcześniak. – Byliśmy przygotowani na jego pożegnanie. Na to, że odejdzie do lepszego świata. Chrzest odbył się w warunkach szpitalnych, w inkubatorze. Ksiądz powiedział, że zdarzało mu się po chrzcie los się odmienia – mówi babcia chłopca Aleksandra Andrzejewska.

Rozszczep kręgosłupa wykryto u Kacpra bardzo późno, tuż przed końcem ciąży. Prosto z sali porodowej trafił na stół operacyjny, dlatego lekarze przygotowywali jego rodzinę na najgorsze. – Sytuacja Kacpra jest trudniejsza niż dzieci z tą wadą. W związku z tym, że Kacper miał dość wysoki rozszczep. Następstwem był niedowład kończyn dolnych, zniekształcenie stóp, przykurcze w kolanach i stopach – mówi lekarz Urszula Mikołajczak-Mejer.

Ponad 20 operacji

Lista dodatkowych chorób Kacpra jest długa. Nastolatek miał na przykład olbrzymie wodogłowie. Z powodu dodatkowych schorzeń chłopiec w swoim krótkim życiu przeszedł już ponad 20 operacji. Po jednej z nich lekarze ponownie obawiali się o jego życie.

– Kacper zapadł w śpiączkę. 20 godzin nie można było go obudzić. Powiedziano mi, że to już jest chyba ten moment, że trzeba się pożegnać. Miał trzy lata. Byłam przy nim. Czekałam przy łóżeczku. W środku nocy Kacper się obudził i mówi: „Baba da am”. I znowu była radość, że pokonał to coś, co spowodowało, że miały to być jego ostatnie dni – mówi pani Aleksandra.

Skutkiem rozszczepu kręgosłupa i wodogłowia jest u niego niepełnosprawność fizyczna, ma też deficyty intelektualne. Chłopiec mimo swojego wieku nadal nie potrafi pisać, ani czytać.

– Kacper chodził do szkoły integracyjnej. Dobrze tam funkcjonował, w sensie bycia w środowisku. Ale jednak wymaga zdecydowanie większej pracy indywidualnej. W dużej klasie wszystkiego było za dużo. Kacper nie mógł się skoncentrować. Zdecydowaliśmy, żeby przejść do szkoły specjalnej, gdzie są klasy pięcioosobowe – mówi babcia Kacpra.

– Jednym z największych mankamentów, który jest bardzo trudno wyeliminować u Kacpra, jest umiejętność przyciągnięcia jego uwagi w dłuższym okresie – mówi Grzegorz Śniedziewski, nauczyciel ze Szkoły Pamięci IQ. – Rzadko się zdarza ktoś tak optymistyczny. W nim nie ma zgorzknienia. Jest zaangażowany. Jest w nim dużo radości i to działa w drugą stronę. Praca z nim jest przyjemna – dodaje Śniedziewski.

Pożar

Kacper od urodzenia jest wychowywany przez babcie i dziadka. Jego biologiczna matka, gdy go urodziła, miała 20 lat. Wtedy nie była w stanie opiekować się niepełnosprawny dzieckiem. Jej rodzice bez wahania zdecydowali, że zaopiekują się chorym wnukiem. – Ona nie była w stanie racjonalnie myśleć, przyjęliśmy, że trzeba pomóc, bo to jest nasz wnuk – mówi pani Aleksandra. – Ileś kolejnych rzeczy mogę się wyrzec, żeby to tylko ułatwiło Kacprowi życie. To jest prawdziwa miłość – zaznacza dziadek chłopca.

Siedem lat temu rodzina Andrzejewskich straciła dobytek w pożarze. Sprawca podpalił skład części samochodowych, położony obok wynajmowanego przez nich domu.

– Usłyszałam strzelanie, pobiegłam na górę, a to pękały szyby. Bałam się o Kacpra, wzięłam go na ramię, nakryłam go kurtką i wyszliśmy. Strażacy powiedzieli, że szczęściem było, że pożar był o godz. 19. Gdyby to się stało w nocy, nasze szanse malały z minuty na minutę – mówi pani Aleksandra.

Andrzejewscy po pożarze zamieszkali w mieszkaniu komunalnym. Powoli, ale sukcesywnie przystosowują lokal do potrzeb Kacpra, a te rosną wraz z nastolatkiem. – Schodołaz, który teraz używamy to rozwiązanie doraźne. Myślę, że za kilka lat będzie nam potrzebna winda. Kacper będzie coraz większy i coraz cięższy. Ja za 10 lat nie będę coraz młodsza, tylko starsza. Sił też będzie mniej – wskazuje pani Aleksandra.

Wspólnie z nami możesz pomóc Kacprowi oraz innym podopiecznym Fundacji TVN. Wystarczy wysłać SMS na numer 7126 o treści POMAGAM (1,23 zł z VAT).

Historię Kacpra przedstawiamy w ramach naszej corocznej świątecznej akcji na rzecz podopiecznych Fundacji TVN. W kolejnych reportażach kolejne dzieci opowiedzą o tym, z czym muszą zmagać się, na co dzień. Warto pomagać!

SMS 7126 o treści POMAGAM (1,23 zł z VAT).

