Uczestnik „Mam Talent” walczy o powrót do sprawności. „To jest fighter i nie podda się szybko”

Patryk Niekłań pochodzi ze Starachowic. Mężczyzna jest akrobatą i specjalizuje się w wykonywaniu ewolucji na obręczy. Finalista programu „Mam Talent!”, zachwycił wszystkich swoją niezwykłą sprawnością fizyczną. Niekłań dotarł do finałowego odcinka, w którym ostatecznie zajął trzecie miejsce. Na początku grudnia 2018 roku, kiedy mężczyzna wracał z telewizyjnego studia do domu, doszło do poważnego wypadku. Patryk Niekłań doznał ciężkich obrażeń.

– Mieliśmy szczęśliwe życie. Mieliśmy pasję, która była naszą pracą. Mieliśmy Hanię, fajnie się nam żyło. Wypadek to wszystko przerwał – mówi Anna Niekłań, żona Patryka. Dzięki wysiłkom lekarzy ze Szpitala Bródnowskiego życie Patryka udało się uratować. Po pobycie na OIOM-ie w Warszawie trafił w ręce olsztyńskich specjalistów z kliniki „Budzik dla dorosłych”.

Tam udało się ustabilizować jego podstawowe funkcje życiowe. Od czasu wybudzenia ze śpiączki jest wciąż poddawany specjalistycznym rehabilitacjom, które mają przywrócić jego sprawność, a w opiekę nad Patrykiem włączyła się cała jego rodzina. Choć jegostan zdrowia poprawia się, to rehabilitacja będzie trwała jeszcze długo. – Niedawno walczyliśmy o to, żeby otworzył oczy, żeby usiadł, żeby na nas spojrzał, zareagował na nasz głos. W tym momencie to mamy i cieszymy się z tego. To jest fighter i nie podda się szybkom i wróci do nas – mówi Anna Niekłań.

