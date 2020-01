Uwaga! TVN: Krew na schodach, rozerwany łańcuszek. Kto stoi za zaginięciem pielęgniarki z Jasła?

Zaginięcie

Sześć lat temu Halina G. wróciła wieczorem do domu i przygotowywała się do snu. Następnego dnia, jej zaniepokojony partner przyjechał sprawdzić, dlaczego kobieta nie odbiera telefonów. – Wiedziałem, co się stało od razu po tym, jak przyjechałem na miejsce. Zobaczyłem krew na schodach, rozerwany łańcuszek, więc wiedziałem, że stało się coś poważnego – wspomina pan Zbigniew.

Wezwani na miejsce policjanci rozpoczęli poszukiwania. Halina G. została uznana za osobę zaginioną, jednak w przedpokoju było dużo śladów krwi, które ktoś próbował usunąć. Zniknął też dywan. Promienie ultrafioletowe ujawniły plamy, które wskazywały, że w domu mogło dojść do morderstwa. Tego samego dnia aresztowano byłego męża zaginionej Haliny i oskarżono go o zabójstwo.

– Przestępstwo zarzucone Januszowi G. polegało na tym, że w dniu 5 sierpnia 2014 w Jaśle wszedł do domu pokrzywdzonej i zaatakował ją. Zadał jej prawdopodobnie jeden cios ostrym narzędziem, powodując jej śmierć. Ciało pokrzywdzonej wywiózł i ukrył w nieustalonym do dziś miejscu – mówi Beata Piotrowicz z Prokuratury Okręgowej w Krośnie.

Mąż: Wszyscy są przekonani, że to ja ją zabiłem

Janusz G. nigdy nie przyznał się do winy. Po roku sąd zwolnił go z aresztu, uznając, że nie może już zacierać śladów ani utrudniać śledztwa. – Wszyscy są przekonani, że to ja ją zabiłem. Czemu nikt nie bierze pod uwagę, że może porwał ją jakiś Ukrainiec, albo wyjechała na Baleary, może była komuś coś winna? Przecież gdybym ja tam był, to na miejscu byłby moje ślady – mówi naszej reporterce były mąż zaginionej.

– Najpoważniejsze dowody w sprawie to ślady biologiczne, zabezpieczone w samochodzie oskarżonego i zapisy monitoringów, które pozwalają ustalić trasę jego samochodu – ripostuje prokurator Piotrowicz.

Bezkonfliktowa pielęgniarka

Halina G. była pielęgniarką. Wszyscy nasi rozmówcy opisują ją jako miłą, wesołą i bezkonfliktową osobę. Po rozwodzie z mężem wychowywała dwóch synów i układała sobie życie z nowym partnerem. Janusz G. wyprowadził się z domu i od tego czasu mieszka sam.

– Strasznie się żyje z tak poważnym oskarżeniem. Każde moje słowo, ruch warg jest obserwowany. Nawet na wariograf mnie chcieli brać. Ja się nie zgodziłem, bo to nie pomaga, a może być użyte przeciwko mnie – mówi oskarżony.