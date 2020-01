Uwaga! TVN: Horror w żłobku. Opiekunka do dziecka: Masz nawet nie oddychać!

Do niepublicznego żłobka uczęszczało 13 dzieci, w tym dwoje niepełnosprawnych. Większość z nich nie ukończyła 2,5 roku. – Mój syn był zawsze bardzo radosnym dzieckiem. Był uśmiechnięty, miał bardzo dużo energii. Gdy przychodził ze żłobka, siedział wtulony we mnie. Myśleliśmy z mężem, że to efekt zmęczenia. Ale zaczęły się pojawiać zachowania typu: zasłanianie uszu, oczu, których wcześniej nie zauważyliśmy – opowiada jedna z mam.

Nagrania, które pokazują, w jaki sposób traktowane były dzieci w żłobku trafiły do rodziców na początku stycznia. Wszystko za sprawą pani od angielskiego i nowo przyjętej opiekunki.

– Podczas pierwszych dni pracy miałam wrażenie, że wobec mnie jest stosowana jakaś prowokacja. Że ktoś sprawdza, jak zareaguję na sytuację bardzo niekorzystną dla dzieci. Myślałam, że jestem w ukrytej kamerze – opowiada opiekunka, która ujawniła nagrania.

Kobieta przekonuje, że próbowała reagować, ale czuła się bezsilna, ponieważ menadżerka żłobka także miała niewłaściwie traktować dzieci. – Oprócz wyzwisk i epitetów względem dzieci, byłam świadkiem jak dziewczynka została rzucona na stołeczek tak, że zjechała z niego i spadła uderzając głową o podłogę. Wiedziałam, że prędzej czy później coś stanie się któremuś dziecku. Obawiałam się, że zostanie to zrzucone na mnie – dodaje.

Zarejestrowane przez jedną z opiekunek sceny są bulwersujące. – Odsłuchałam nagrań głosowych. Słychać było w nich m.in.: „Nie będziesz tego żarł” albo „Nie będziesz sobie k… ze mną pogrywał”. W tle słychać okropny płacz dzieci – opowiada Urszula Kamecka-Gasidło, matka Zoi.