Uwaga! TVN: Od początku roku w Tatrach zginęło kilka osób. „W letnim obuwiu wybierają się na szczyt”

Polskie Koleje Linowe wraz z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i Tatrzańskim Parkiem Narodowym, organizują akcję „Odpowiedzialnie w góry!”, która promuje bezpiecznie zachowania w Tatrach. Rocznie w Tatry wybiera się około czterech milionów turystów. Nieco ponad 40 procent zimą. Część z nich to doświadczeni wspinacze, jednak nie brakuje śmiałków, którzy bez właściwego sprzętu i odzieży ruszają w góry. – Góry oprócz tego, że są piękne, są groźne. Ludzie często nie zdają sobie z tego sprawy. Myślą, że skoro rano jest słońce, to tak musi zostać do wieczora – podkreśla w rozmowie z Uwagą! TVN Sebastian Karpiel-Bułecka, muzyk, ambasador akcji „Odpowiedzialnie w góry!”

Media regularnie obiegają informacje o nieodpowiedzialnych turystach, którzy bez odpowiedniego stroju i ekwipunku wyruszają na szlaki. – Z roku na rok jest coraz więcej chętnych na turystykę zimową. Taki sprzęt jak raki, czekany to jest podstawa – podkreśla Bartosz Kosewski z wypożyczalni sprzętu sportowego w Kuźnicach. Jak dopasować ubiór i sprzęt do aktualnych warunków pogodowych? Można o to zapytać w dyżurce TOPR-u, w schronisku, a nawet telefonicznie. – Po to są schroniska, by taką informację zdobyć. Zapytać to nie jest wstyd. TOPR-owcy też jak wyruszają to sprawdzają pogodę, dzwonią do dyżurnego i proszą o informacje – dodaje Karpiel-Bułecka.

Wypadki

Od początku tego roku w Tatrach zginęło kilka osób. Wypadki zdarzają się także dobrze przygotowanym i odpowiedzialnym turystom, dlatego nie tylko sprzęt i doświadczenie, ale także wyjątkowa uważność jest bardzo wskazana. – Jeśli zimą wybieramy się w miejsce, gdzie mogą być lawiny, standardem powinno być „lawinowe ABC”, czyli detektor, sonda i łopatka. Dzięki takiemu ekwipunkowi, gdyby zdarzyła się lawina możemy sami zacząć ratować ludzi – podkreśla Jan Krzeptowski-Sabała, przewodnik z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na polanie Kalatówki, tuż przy schronisku, znajduje się punkt, gdzie w weekendy, z fachową pomocą ratownika TOPR, można poćwiczyć użycie detektora lawinowego i sprawdzić jak działa plecak lawinowy. Poduszka, wypełniania w razie zejścia lawiny powietrzem, pozwala na utrzymanie na wierzchu i ma zapobiegać przysypaniu śniegiem.

– Samo posiadanie sprzętu nie gwarantuje nam bezpieczeństwa. Najważniejsze są umiejętności posługiwania się nim. Jeżeli są trudne, twarde warunki należy pamiętać o szczególnej ostrożności – dodaje Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR. Zasady bezpieczeństwa dotyczą także z pozoru prostych spacerów, jak wejście na Gubałówkę. – W terenie wysokogórskim do ekwipunku trzeba obowiązkowo dołączyć czekan, który może pomóc nam m.in. wyhamować – dodaje Krzeptowski–Sabała.

Ubiegłej zimy głośna była sprawa turystów, którzy postawili na nogi TOPR, TPN i policję, bo po zmroku nie zdążyli na transport z Morskiego Oka. Nie wszyscy wybierają pieszą wędrówkę. Kolejka na Kasprowy Wierch zimą zabiera 360 turystów na godzinę. Niektórzy sądzą, że zdobyty w ten sposób szczyt to dopiero przedsmak górskiej przygody i prosto z kolejki wybierają się dalej. – Niedzielne „cepry” często wjeżdżają kolejką na Kasprowy i potem w letnim, sportowym obuwiu wybierają się na Beskid, z którego można spaść – mówi Apoloniusz Rajwa, przewodnik górski. – Góry to wielki dar. Trzeba o to środowisko dbać, pielęgnować je. Góry zawsze są wyzwaniem, trzeba podchodzić do nich z szacunkiem i respektem – kończy Sebastian Karpiel–Bułecka.