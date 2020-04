Uwaga! TVN: Kilkudziesięciu pacjentów domu opieki z koronawirusem. Dyrekcja zataiła dane?

Prywatny Dom Opieki w Jakubowicach objęty został całkowitą kwarantanną. Łącznie zarażonych zostało 30 osób, jedna zmarła. Mimo, że już 18 marca potwierdzono obecność koronawirusa u jednej z podopiecznych, dom opieki nie zawiesił działalności. Do placówki przyjęto za to nowych pacjentów. – Moim zdaniem pani dyrektor bawi się w Boga. Jednych uzdrawia, a innych odsyła na tamten świat – komentuje Lucyna Olbrich. – W ciągu kilku dni karetka zabrała stąd do szpitala ponad 20 osób. Epidemia się rozprzestrzenia, a nie wszyscy mają jeszcze zrobione testy – opowiada Danuta Kuźniar w rozmowie z Uwagą! TVN.

Pani Danuta jest jedną z opiekunek, która nie może opuszczać budynku. U niej także stwierdzono koronawirusa, chorobę przeszła łagodnie. – Jesteśmy zostawieni sami sobie. Nie ma tu lekarza, który by nas zbadał. Wygląda to jakbyśmy byli więźniami – dodaje. Właścicielką i dyrektorką prywatnego Domu Opieki w Jakubowicach jest Jolanta M. lekarz chorób zakaźnych. Kobieta mimo swojej wiedzy medycznej, nie objęła wszystkich pracowników kwarantanną. 65-letni pracownik Domu Opieki w Jakubowicach nie został poinformowany o potwierdzonym przypadku zakażenia w Domu Opieki. Zmarł nagle 1 kwietnia. Test wykazał u niego obecność koronawirusa. – Po raz ostatni wujek był w pracy 24 marca. Był przestraszony, o niczym nie wiedział, dowiedział się ode mnie. Bardzo mnie to boli, że pani dyrektor nie objęła wujka kwarantanną. Ona będąc lekarzem powinna zrobić wszystko, by takiej sytuacji zapobiec – opowiada pani Anna, krewna zmarłego.

„Ewakuacji nie było, były natomiast trzy nowe przyjęcia”

Jak to możliwe, że prowadzony przez lekarza specjalistę Dom Opieki w Jakubowicach stał się największym ogniskiem zakażenia w całym województwie opolskim? – Obecnie są tu 24 starsze osoby, po udarach i wylewach. Ewakuacji nie było, były natomiast trzy nowe przyjęcia, mimo iż wszyscy już o pierwszym zakażeniu wiedzieli – przekonuje pani Danuta, opiekunka w Domu Opieki. Matka pana Łukasza opiekowała się pierwszą zarażoną pensjonariuszką placówki w Jakubowicach. Podopieczną prawdopodobnie zaraził syn, który odwiedzili ją 5 marca, a kilka dni później zmarł. Był piątym pacjentem z koronawirusem w Polsce.

– 16 marca objęto kwarantanną tylko tą jedną chorą. Z otrzymanych w sanepidzie informacji wynika, że dopiero 19 marca powiadomiono pracowników, że istnieje realne zagrożenie zarażeniem koronawirusem. 29 marca została wprowadzona pełna kwarantanna w tym ośrodku, czyli minął ponad tydzień bez żadnych działań – opowiada Łukasz Derkacz i dodaje: Myślę, że jeśli pani dyrektor wykorzystałaby wiedzę w zakresie swojej specjalizacji, czyli chorób zakaźnych, mogła to stłamsić wszystko w zarodku.

Decyzja wojewody

Dyrektorka Domu Opieki była dla nieuchwytna. Komentarza nie udało się uzyskać także od przedstawicieli sanepidu. – Teraz się dowiaduje od pani o szczegółach, byłem przekonany, że DPS został zamknięty – skomentował Jerzy Treffon, wójt gminy Pawłowiczki. Tuż po realizacji reportażu wojewoda opolski podjął decyzję o zawieszeniu działalności tamtejszego domu opieki. Jak zapewnia, wszyscy pacjenci zostali ewakuowani do szpitali i objęci opieką lekarską.

