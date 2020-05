Uwaga! TVN: Presja czasu i ogromne ryzyko. Jak wygląda praca ratowników medycznych?

Adam Komsta pracuje w pogotowiu od ośmiu lat. Jest szefem zespołu ratownictwa medycznego. Każdy wyjazd obarczony jest teraz ryzykiem infekcji koronawirusa, nie każdy to wytrzymuje. Przychodzi do pracy, bo ktoś musi to robić. Ponad miesiąc nie mieszka z rodziną, nie wraca do domu. Mieszka jak najbliżej pracy.



Ocena ryzyka

Podstawowym narzędziem komunikacji zespołu karetki z dyspozytorem pogotowia jest tablet. – Na tablet przychodzi karta zlecenia, gdzie jest napisany adres i powód wezwania. Decyzja o założeniu odzieży ochronnej zapada wtedy, kiedy otrzymujemy wezwanie. Odzież trzeba założyć w taki sposób, żeby spełniała swoją rolę, czyli trzeba to zrobić dokładnie. Musimy po wszystkim sami nawzajem siebie skontrolować – wyjaśnia Komsta w rozmowie z Uwagą! TVN.



Kombinezony nie sprzyjają też wykonaniu czynności przy pacjencie. – Chodzi o czynności, które mamy doskonale wyćwiczone. W momencie, kiedy trzeba je wielokrotnie wykonać w kombinezonie ich wykonanie jest trudniejsze, zabiera więcej czasu. Zwiększa się również ryzyko błędu – przyznaje

Po każdym pacjencie z podejrzeniem COVID-19 ratownicy muszą pojechać do stacji odkażania. – Jeśli używaliśmy w stosunku do pacjenta naszych sprzętów służących do pomiarów, to zakładamy, że te elementy są skontaminowane. Chcemy jak najszybciej pozbyć się kombinezonów – opowiada ratownik.



Pacjent z dusznościami

Nie każdy wyjazd karetki do pacjenta z podejrzeniem zakażenia koronawirusem przebiega bez problemów. Obserwowaliśmy, jak zespół pana Adama dostał wezwanie do ponad osiemdziesięcioletniego pacjenta w bardzo ciężkim stanie. – Pacjent był niewydolny oddechowo, miał duszność. Pomiar wysycenia krwi tlenem również wskazał, że tego tlenu jest niewystarczająca ilość. Dyspozytor zdecydował o przewiezieniu pacjenta do szpitala zakaźnego. Ze względu na jego bardzo ciężki stan, ratownicy musieli zabezpieczyć podstawowe funkcje życiowe pacjenta. – Podawaliśmy pacjentowi tlen, leki przeciwgorączkowe, prowadziliśmy płynoterapię – opowiada pan Adam. – Na podjeździe szpitala spotkaliśmy się z dużym oporem personelu przed przyjęciem pacjenta – dodaje ratownik.



Pan Adam nie rozumie niechęci ze strony szpitala. – Personel szpitala twierdzi, że przyjmują tylko pacjentów z potwierdzonym koronawirusem, co nie jest prawdą. Mają też przyjmować pacjentów z podejrzeniem koronawirusa, tym bardziej pacjentów z dusznością, ze spadkiem poziomu tlenu we krwi. Ciekawostką jest, że po wejściu na SOR zauważyłem jednego pacjenta. Mieli wolne łóżka, miejsca, wolne ręce – podkreśla ratownik. Mijały kolejne minuty od momentu, kiedy karetka z pacjentem stanęła na podjeździe szpitala. Mężczyzna zaczął sygnalizować ratownikom, że bardzo źle się czuje. – Dajcie mi coś, żebym usnął i… Już nie wytrzymuję – mówił pacjent.



„To nie jest żadne bohaterstwo”



Personel szpitala odmówił przyjęcia pacjenta. Dyspozytor pogotowia podjął decyzję o wezwaniu policji. Dopiero, kiedy policja była już w drodze szpital nagle zmienił decyzję. Po trzydziestu minutach oczekiwania w karetce, chory w końcu został przyjęty. – Finalnie pacjent został przekazany, ku niezadowoleniu personelu. Policja nie zdążyła dojechać do nas, ale personel szpitala wiedział, że policja już jedzie. Tego typu spięcia zdarzają się w każdym szpitalu – mówi pan Adam. – Nasza praca to nie jest żadne bohaterstwo. Do momentu, kiedy wiem, że mogę się zabezpieczyć w sposób, który uważam za stosowny, pracuję i będę pracował. W momencie, kiedy będę uważał, że zabezpieczenie jest niewystarczające z jakiś przyczyn, nie wiem, czy nie będę rozważał zmiany podejścia do życia, czy pracy – kwituje ratownik.

