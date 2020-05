Uwaga! TVN: Jedna z największych katastrof budowlanych w ostatnich latach

To była jedna z największych katastrof budowlanych w ostatnich latach w Polsce. Pół roku temu, w grudniowy wieczór 2019 r. wybuch gazu zmiótł z powierzchni ziemi wielokondygnacyjny dom. Setki strażaków przy udziale ciężkiego sprzętu walczyło o to, aby spod zgliszczy wyciągnąć kogoś żywego. Nie udało się. Zginęli wszyscy przebywający w budynku. Czworo dorosłych i czworo dzieci. Tragedię spowodował rozszczelniony gazociąg. Uszkodzili go pracujący w pobliżu robotnicy, którzy przewiercali ziemię, by pociągnąć kable i rury do nowobudowanego obok apartamentowca.

– Tym osobom zarzucono umyślne działanie. Podejrzani byli odpowiedzialni za przeprowadzenie prac budowlanych zgodnie z prawem i obowiązującymi pozwoleniami. Prace nie zostały przerwane mimo tego, że doszło do przewiercenia rurociągu. Nie doprowadziło to do żadnej refleksji, prace były kontynuowane. To podstawa, by domniemywać, że sprawcy działali z zamiarem ewentualnym, czyli przewidywali możliwość i godzili się na jej skutki – wyjaśnia Agnieszka Michulec z Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej.

„Nie da się o tym zapomnieć i do tego nie wracać”

Po dwóch tygodniach od wybuchu aresztowano trzy osoby. Dwóch robotników i zleceniodawcę przewiertu. Mężczyźni od pięciu miesięcy są w areszcie. Zdaniem prokuratury, dowody ich winy są mocne i nie można umniejszać ich roli w wywołaniu katastrofy. – Prace były wykonywane niezgodnie z projektem budowlanym. Projekt przewidywał prace odkrywkowe, natomiast tutaj była wiertnica. Co więcej, te prace były wykonywane niezgodnie z ustaleniami z narady koordynacyjnej, zakładającej współpracę z gazownią – dodaje Agnieszka Michulec. – Pamiętam doskonale ten dzień. Nie da się o tym zapomnieć i do tego nie wracać. Kiedy wydarzyła się ta tragedia, wiedziałam, że on tam jest – wspomina pani Magdalena, żona asystenta operatora wiertnicy i dodaje: Mąż nie potrafił sobie z tym poradzić. Raz wydawało mu się, że jest w porządku, że da sobie z tym radę, a chwilę później załamywał się. Nie potrafił o tym opowiedzieć spokojnie, emocje brały górę, więcej płakał, niż mówił.

Prokuratura wciąż prowadzi śledztwo w sprawie

Robotnicy pracowali w firmie z Bielska–Białej. Próbowaliśmy umówić się z jej przedstawicielami na rozmowę przed kamerą. Stanowczo odmawiali. – Postawiony mężowi zarzut umyślnego spowodowania zdarzenia jest absurdalny i nielogiczny. Mąż nie jest samobójcą, żeby umyślnie spróbować doprowadzić do takiej katastrofy – przekonuje pani Ilona, żona operatora wiertnicy. – Mój tata nie uciekał od odpowiedzialności. Rozmawiałem z nim, on chce sprawiedliwości. Jeżeli oceniana jest jego praca, niech ktoś przyjrzy się też pracy osób, które go tam wysłały i nadzorowały – dodaje Krzysztof, syn asystenta operatora wiertnicy.

Rodzina, która zginęła pod gruzami, była znana w lokalnej społeczności. Prowadzili ośrodek narciarski i serwis sprzętu. – Ciężko powiedzieć, co oni [bliscy zmarłych – red.] czują. Oni z kolei nie wiedzą, co czujemy my, kiedy ojca nie ma w domu. To jest różna skala dramatu – mówi syn aresztowanego pracownika. W najbliższych dniach sąd ponownie będzie decydował o przedłużeniu aresztu wiertniczemu i jego asystentowi. Firma, w której pracowali mężczyźni wciąż działa. W piśmie, które przesłała naszej redakcji zapewnia, że w przypadku opuszczenia aresztu – na mężczyzn wciąż czeka ich praca. Prokuratura wciąż prowadzi śledztwo w sprawie.

