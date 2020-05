Uwaga! TVN: Śledztwo w sprawie afery pedofilskiej w Sopocie. „Dla mnie nigdy nie zamknie się ten rozdział”

O „łowcy nastolatek” zrobiło się głośno po śmierci 14-letniej uczennicy gdańskiego gimnazjum Anaid Tutghushyan. 8 marca 2015 roku nastolatka wskoczyła pod pędzący pociąg. Niespełna dwa miesiące później matka zmarłej dziewczynki poinformowała redakcję Uwagi! TVN, że domyśla się, kto odpowiada za śmierć jej dziecka. „Krystek” często proponował nastolatkom pracę. – Umówiliśmy się w Sopocie, żeby zobaczyć kluby, w których mogłabym pracować – opowiada jedna z dziewczyn.

Pytanie o jego mocodawców pozostawało bez odpowiedzi. Wszystkie tropy prowadziły do firmy prowadzącej modne sopockie kluby, jak wspominany Dream Club z huśtającymi się pod sufitem półnagimi dziewczynami, czy ekskluzywną Zatokę Sztuki, która dysponowała plażą. „Krystek” miał być w firmie jedynie kierowcą. – Żaden z nas nie ma pana Krystiana wśród znajomych na Facebooku, nie wiemy, na co się powoływał – mówił T., współtwórca i były współwłaściciel sopockich klubów, m.in. Zatoki Sztuki.

Kiedy rozpoczął się proces „Krystka” i Marcina T., prezydent Sopotu wypowiedział umowę na dzierżawę budynku Zatoki Sztuki, ale właściciele klubu nie chcą go oddać i działają pod zmienioną nazwą. Klub, który jeszcze kilka lat temu należał do najmodniejszych w Polsce i szczycił się wizytami setek znanych osób, na zawsze pozostanie synonimem złego smaku i symbolem jednej z największych afer pedofilskich w Polsce. Kilka pytań nie doczekało się odpowiedzi. Wciąż nie wiemy, ile osób było zaangażowanych w wykorzystywanie w Zatoce Sztuki szantażowanych przez Krystka nastolatek. Bez odpowiedzi pozostało też pytanie o związek „łowcy nastolatek” z tragiczną śmiercią Anaid. – Myślę, że dla mnie nigdy nie zamknie się ten rozdział. Na pewno dużo pomogą sprawiedliwe wyroki. Najważniejsze, żeby on siedział i nie skrzywdził żadnej innej dziewczyny – mówi matka dziewczyny.

Czytaj także:

Uwaga! TVN: Matka siedzi w więzieniu, dziadek o mały włos nie spalił wnucząt