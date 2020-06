Uwaga! TVN: Dwulatek dotkliwie pobity w rodzinie zastępczej? Ofiar mogło być więcej

„Wychudzony, mało kontaktowy”

Biologiczni rodzice Kacpra nie radzili sobie z wychowaniem syna, pili alkohol. Dziecko zostało skierowane do rodziny zastępczej. Po zaledwie pięciu tygodniach, posiniaczony chłopiec trafił do szpitala. – Widoczne były liczne siniaki na twarzy i główce dziecka. Nie wyglądały jak siniaki, które dzieci mogą mieć po zabawie. Jego reakcje i zachowanie odbiegały od normy – opowiada w rozmowie z Uwagą! TVN pielęgniarka z Centrum Zdrowia Dziecka w Sosnowcu.

Według relacji jego opiekunów, chłopczyk miał się zachłysnąć i uderzyć głową o podłogę. – Wtedy, kiedy został przyjęty tomografia komputerowa wykazała świeżego krwiaka, prawdopodobnie podtwardówkowego. To był bardzo poważny stan. Nasuwało się podejrzenie, że być może dziecko zostało pobite – dodaje pielęgniarka z Centrum Zdrowia Dziecka w Sosnowcu. Dziadek chłopca potwierdził spostrzeżenia pielęgniarki. – Był bardzo wychudzony, praktycznie nieprzytomny, to był wrak dziecka. Nie umiał się poruszać, nie było z nim kontaktu. Ogólny stan chłopca oraz liczne siniaki na jego ciele zaniepokoiły lekarzy, którzy powiadomili prokuraturę. – Wszczęte zostało postępowanie. Obrażenia dziecka miały wieloraki charakter. Były to zarówno drobne obrażenia ciała, jak i takie o charakterze neurologicznym – wylicza Magdalena Ziobro z Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe.

„Zasugerowano mi, żeby tego nie ruszać”

Mimo prób dziennikarzom nie udało się skontaktować z państwem K., z rodziną zastępczą u której przebywało dziecko. Poszli wiec do placówki nadzorującej, czyli do miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Tam, oficjalnie nagrali dwa wywiady, jednak tuż przed emisją materiału, rzecznik prasowy zmienił zdanie i odmówił pokazywania swojego wizerunku. Na pytanie, dlaczego to dziecko trafiło do szpitala, odpowiedział, że dzieci czasem ulegają wypadkom, a z rodziną zastępczą nie było żadnych problemów. MOPS ma o niej bardzo dobre zdanie.

Okazuje się, że w rodzinie K. przebywało więcej dzieci. Dwumiesięczna Vanessa zmarła półtora roku temu. Śledczym nie udało się ustalić przyczyny śmierci. Postępowanie prokuratorskie umorzono, a ciało skremowano. W czasie, gdy próbowali rozwikłać zagadkę jej śmierci, zgłosiła się do nich pani Anna. Jej córka przez dwa lata przebywała u państwa K. – Za każdym razem, gdy córka przychodziła na spotkania była apatyczna, ospała, wycofana. Na nadgarstkach oraz w okolicy szyi i uszu miała rany. To wyglądało jak otarcia od wiązania. Po spotkaniach dzwoniłam do fundacji. Zasugerowano mi, żeby tego nie ruszać, bo to może utrudnić powrót dziecka do mnie – opowiada pani Anna. Córka pani Anny to trzecie dziecko, po Kacperku i Vanessie, które, według dziennikarzy mogło być w tej rodzinie źle traktowane. Informacje o tym, że w rodzinie zastępczej potencjalnie krzywdzono nie jedno, a trójkę dzieci przekazali do MOPS-u.

Szokujące ustalenia

Z kolei prokuratura ustaliła, że nie troje, a dziewięcioro dzieci w tej rodzinie mogło być krzywdzonych. Do takich ustaleń doszli prokuratorzy, którzy postawili zarzut znęcania się psychicznego i fizycznego nad dziećmi Magdalenie K., matce zastępczej. – Są to przestępstwa dotyczące znęcania się nad dziećmi oraz spowodowania nieumyślnego uszkodzenia ciała jednego z dzieci. Prokurator zdecydował o zatrzymaniu podejrzanej – wyjaśnia Marcin Stolpa z Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe.

Rzecznik prasowy MOPS nie wiedział o zarzutach. Podczas kolejnej naszej wizyty powoływał się na pozytywne opinie rodzin biologicznych na temat rodziny K. – Córka dostała taką propozycję, że jeśli napisze takie podziękowanie to będzie ładnie wyglądało. Napisała to, czego pewnie dziś żałuje. Zrobiła to sama, ale za namową MOPS-u – wyjaśnia dziadek Kacpra. Chłopiec długo dochodził do siebie. Z relacji pielęgniarek wynika, że pobyt w rodzinie zastępczej odcisnął na nim nie tylko fizyczne, ale przede wszystkim psychiczne piętno. – Będąc w szpitalu Kacperek długo się nie uśmiechał. Bardzo długo był apatyczny, nie było w nim radości, uśmiechu, tak jak w dzieciach w tym wieku. Pod koniec pobytu w szpitalu był znów fajnym chłopcem – opowiada pracująca z chłopcem pielęgniarka.

Prokuratura nie wyklucza postawienia dodatkowych zarzutów, również kolejnym osobom. Na razie śledczy czekają na opinie biegłych. Kacperek rozwija się prawidłowo, i jest szczęśliwy w innej rodzinie zastępczej. Na prostą wychodzą również jego biologiczni rodzice, którzy chcą odzyskać dziecko.