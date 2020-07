Uwaga! TVN. Wyzwiska, poniżanie i grożenie śmiercią. Czy to koniec koszmaru Bożeny?

K. oskarżeni byli o to, że uporczywie nękali Bożenę Wołowicz; znieważając słowami powszechnie uznanymi za obelżywe. Jeżdżąc samochodem i śledząc ją, wyśmiewając i szydząc z pokrzywdzonej, pomawiając ją o jazdę bez uprawnień. Zastraszając też wszczynaniem postępowań sądowych. Złośliwie niepokojąc oraz rzucając kamieniami i śmieciami w ściany i dach domu pokrzywdzonej. Pomawiając i zniesławiając na portalach internetowych. Andrzej K. groził Bożenie Wołowicz pozbawieniem życia. Sąd uznał oskarżonych za winnych dokonania opisanych czynów. Małgorzata K. i jej syn Andrzej K. zostali skazani na półtora roku bezwzględnego więzienia, córka Małgorzaty K. na rok i trzy miesiące bezwzględnego więzienia. Wyrok nie jest prawomocny.

„W dalszym ciągu nie jestem wolna”

– Odczułam, że to bezwzględne więzienie przyczyniło się do tego, żebym miała poczucie sprawiedliwości. Dopóki oni faktycznie się nie znajdą w więzieniu, to w dalszym ciągu nie jestem wolna – ocenia wyrok Wołowicz i dodaje: – Wszystkie ich działania były naprawdę perfidne, wyrafinowane, celowe i przemyślane. To nie jest, że nagle tak sobie coś przydarzyło się, tylko oni, żeby mnie skrzywdzić, planują wszystko. Takie psychiczne znęcanie się nade mną sprawia im ogromną satysfakcję i przyjemność.

Wojciech Saryusz-Romiszewski, pełnomocnik Bożeny Wołowicz jest zadowolony z ostatniego wyroku. – Pochwała dla Sądu Rejonowego w Dębicy, który poświęcił dużo czasu i tak efektywnie i konsekwentnie przeprowadził tę ostatnią sprawę. Oskarżeni swojego zachowania nie zmienili po poprzednim wyroku – zaznacza w rozmowie z reporterami Uwaga! TVN.

Rodzina K. przegrywała w sądzie już wcześniej. W lutym 2019 roku K. zostali skazani na karę więzienia w zawieszeniu. Proces wciąż trwa przed sądem apelacyjnym.

Ucieczka z własnego domu

Pani Bożena w czerwcu 2018 roku wyprowadziła się z własnego domu. Wówczas przydzielono jej policyjną asystę. Od tego czasu swój dom może odwiedzać tylko raz w tygodniu w towarzystwie ochrony. Obecność policjantów nie powstrzymuje jednak rodziny K. przed atakami na sąsiadkę.

– Nie mam jakiś wielkich oczekiwań. Chciałabym bardzo wrócić do swojego domu. Chciałabym móc spokojnie do niego wjeżdżać i wyjeżdżać. Chciałabym móc wypić kawę na tarasie. Z rodziną, z koleżanką. Chciałabym otworzyć okno wtedy, kiedy mam ochotę. A nie tylko wtedy, kiedy wiem, że ich nie ma – mówi Wołowicz.

Sprawa restauratora

Pani Bożena nie jest jedyną ofiarą rodziny K. Ci atakują również krewnego, krakowskiego restauratora. Każda ze spraw zamienia się w wieloletnie procesy, a oskarżeni robią wszystko, aby je przedłużać, utrudniając w ten sposób życie swoich ofiar.

– Pytanie kiedy się to zakończy. Ona [Małgorzata K.] najpierw kwestionowała to, że jest pomawiana o niepoczytalność, a teraz wniosła pismo, żeby ją przebadać psychiatrycznie. To ewidentnie jest celowane w przedłużenie procesu sądowego i te sprawy trwają latami – mówi Jan Kościuszko.

Restaurator do tej pory wygrał jedną sprawę. Za lżenie i pomawianie go, stalkerów skazano na prace społeczne i karę finansową, ale i tak do dziś wyrok nie został wykonany. Daje to rodzinie K. poczucie bezkarności.

Sprzedaż domu

Pani Bożena zdecydowała się wystawić swój dom na sprzedaż. – Oczywiście miałam bardzo poważny problem, ponieważ żadne biuro nieruchomości, ani w Tarnowie, ani w Dębicy, nie chciało przyjąć oferty. W końcu odważyło się jedno biuro – mówi Wołowicz. – Jak pojechałem do tej nieruchomości i widziałem zachowanie sąsiadów, to przerosło moje wyobrażenia o konflikcie, jaki tam może być – przyznaje Józef Tendera z agencji nieruchomości.

– W mojej wieloletniej pracy zdarzały się takie sytuacje, gdzie kłócili się sąsiedzi czy rodzina, i wystawienie takiej nieruchomości na sprzedaż i sama sprzedaż kończyła cały konflikt. I był spokój. Natomiast widzę, że tu nie chodzi o to, żeby klienci się rozeszli, jedno od drugiego się uwolniło, tylko o coś więcej. Nie mogę zrozumieć o co i coraz mniejsze widzę szanse, żeby tę nieruchomość sprzedać – dodaje Tendera.

Bożena Wołowicz wierzy, że wyrok skazujący K. na bezwzględne więzienie uprawomocni się. – Gdzieś w tyle głowy wiem, że moment, kiedy oni znajdą się w zakładzie karnym nastąpi. Jest to bardzo trudne, ale dla szczęścia moich dzieci, moich przyjaciół i znajomych, będę na to czekać. Muszę czekać, muszę wytrwać i wiem, że doczekam się tego – kwituje.