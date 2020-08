Uwaga! TVN: Czy Polacy potrafią zachować się nad morzem? Ratownicy: Mówią, że się ich czepiamy

Darłówko to mała nadmorska miejscowość, która w sezonie letnim, zamienia się w atrakcję turystyczną. To tutaj dwa lata temu doszło do tragedii. Na niestrzeżonym fragmencie plaży w miejscu, gdzie obowiązywał zakaz wchodzenia do wody, utonęła trójka rodzeństwa. Dzieci weszły do wody, gdy ich mama na chwilę odeszła z młodszym synem.

Czy tragedia nauczyła Polaków respektu do morza? Towarzyszymy ratownikom z Ratownictwa Wodnego z Darłowa, którzy od lat strzegą bezpieczeństwa w tym rejonie, żeby się o tym przekonać.

– Ludzie reagują różnie na nas. W większości sytuacji odbiór jest negatywny. Mówią, że przeganiamy ich, bo nie mamy nic innego do roboty, że się czepiamy. Wielu z nich nie potrafi zrozumieć, że chodzi o troskę o nich – mówi Sylwester Kowalski z darłowskiego Ratownictwa Wodnego.

Cofka, niebezpieczny prąd wsteczny

Ratownicy Ratownictwa Wodnego tłumaczą nam, jak groźny jest morski prąd wsteczny, zwany potocznie cofką. Potrafi wciągnąć w głąb Bałtyku zarówno dziecko, jak i, umiejącego pływać, dorosłego.

– Tworzy się tzw. lej, gdzie masy wody, wracają do morza po zderzeniu się z brzegiem. To jest ten prąd wsteczny. Jeśli porwie nas taki prąd, należy lekko mu się poddać, a gdy wyczujemy, że lekko puszcza, trzeba próbować przesunąć się w bok. Wtedy jest szansa na to, że bezpiecznie wrócimy na brzeg – tłumaczy Sylwester Kowalski.

– To działa trochę jak kołowrotek, że górą nas pcha w jedną stronę, a dołem w drugą. Jeśli poddamy się temu prądowi, który jest na dole, on wyniesie nas w głąb morza. Wbrew pozorom jest dużo silniejszy od fali, która idzie z góry. Taki prąd wsteczny może powstawać nawet przy pięknych, słonecznych warunkach – mówi Kamil Warmiński.

– Najgorsze, co można zrobić, to zacząć z tym prądem walczyć. Człowiek z nim nie wygra. Szybko wypompuje nas z energii. Jedyną opcją jest poddać mu się, poczekać aż osłabnie i wtedy próbować wracać bokiem – dodaje Warmiński.

Śmiertelnie niebezpieczne falochrony

Najbardziej niebezpieczne miejsca przy morskim brzegu to falochrony. Morskie fale podmywają je i obok tworzą się nawet kilkumetrowe doły. To śmiertelna pułapka. Marcin Sztonder z darłowskiego Ratownictwa Wodnego mówi, że przy falochronach uratował już życie około 30 osobom.

– W Ustce uskok był ogromny. W jednym miejscu było 1,5 metra, robiło się krok i nagle były już 4 metry – mówi Sztonder. I dodaje: Najgorzej jest z dziećmi, bo są lekkie, małe i wpadają w mgnieniu oka. Z takiej pułapki dziecko już nie wypłynie.

– Falochrony są jeszcze o tyle niebezpieczne, że są porośnięte wodorostami, do których przyczepione są bardzo ostre, małe muszelki, które tną jak żyletki – tłumaczy Sylwester Kowalski.