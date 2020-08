Uwaga! TVN: Sąsiedzi nie zgadzają się na podjazd dla niepełnosprawnej. „Będą nam zaglądać do okien”

Pięć lat temu pani Katarzyna przeprowadziła się do bloku z windą, która miła ułatwić jej wychodzenie z domu. Niestety, dwa lata temu kobieta przeżyła koszmar – amputowano nogę. – Ile to było nerwów… coś okropnego. Kiedy amputowali mi nogę pojawiły się ogromne bóle – mówi Katarzyna Wójcik w rozmowie z Uwagą! TVN. Teraz pani Katarzyna porusza się jedynie na wózku elektrycznym. I tu pojawił się problem. Mimo że w bloku jest podjazd, kobieta nie może samodzielnie wyjechać z budynku. Podjazd jest zbyt stromy. – Prawie się na nim nie zabiłam. Nawet matkom z wózkami ciężko się po nim poruszać – wskazuje Wójcik.

Podjazd zbudowany został w latach siedemdziesiątych. Jego konstrukcja uniemożliwia dostanie się do budynku nawet osobom bardzo sprawnie poruszającym się na wózku. – Na pewno bym się nie odważył podjechać. Mimo dużej sprawności uważam, że jest pod zbyt dużym nachyleniem. Samodzielnie nie jest w stanie nikt po tym ani wjechać, ani zjechać –mówi rugbysta Sławomir Florkowski. Poruszający się na wózku sportowiec na co dzień pracuje w Fundacji Polska bez Barier. – Taki podjazd pozbawia samodzielności osób, które poruszają się na wózku. To jest tak jakby zamknąć kogoś w domu, wziąć klucz i nie pozwolić wyjść na zewnątrz – przekonuje Florkowski.

Nowy podjazd

Pani Katarzyna jest energiczną kobietą i jak mówi, mimo, że jeździ na wózku trudno jej cały dzień spędzać w mieszkaniu. Od lat córka pani Katarzyny starała się o pieniądze na wybudowanie nowego podjazdu. W końcu udało się uzyskać dotację na ten cel. Wydawało się, że to koniec udręki pani Katarzyny. Jednak teraz na podjazd nie zgadza się dwójka sąsiadów. – Myślę, że jest tak, bo nikt nie myśli, że może wylądować na wózku. W każdej chwili, nie koniecznie z powodu starości, czy choroby. Są wypadki i inne rzeczy – mówi Ewa Wójcik, córka pani Katarzyny.

Część mieszkańców nie widzi problemu, żeby powstał odpowiedni podjazd. – Jeden z lokatorów z parteru powiedział, że przeraża go hałas, który byłby na podjeździe, bo na rolkach, czy wrotkach by wjeżdżali. I się nie zgadza – mówi Sławomir Kulczycki, sąsiad pani Katarzyny. O podjazd zapytano prezesa spółdzielni mieszkaniowej. – Zrobiliśmy dokumentację, byliśmy przygotowani, żeby zrobić podjazd, ale część mieszkańców nie wyraziła zgody. Uznali, że podjazd będzie za blisko okien i wszyscy będą zaglądali im do okien – wskazuje Bogdan Piasta, wiceprezes spółdzielni budowlano-mieszkaniowej „Ateńska”. – Było też inne rozwiązanie, żeby zlikwidować zsypy, które są w budynku i w miejsce zsypu wybudowalibyśmy windę, która zjeżdżałaby z drugiej strony budynku. Ale nie było zgody mieszkańców na likwidację zsypów – dodaje Piasta.

Szczęśliwy finał historii

Nie we wszystkich okolicznych blokach mieszkańcy spotykają się z takim oporem swoich sąsiadów. Spółdzielni udało się wybudować dwa nowoczesne podjazdy. Chcieliśmy pokazać zdjęcia tego podjazdu sąsiadom pani Katarzyny i przekonać ich, że takie rozwiązanie nie musi być dla nich uciążliwe.

Sąsiadki nie chciały rozmawiać z dziennikarzami. Podczas realizacji reportażu okazało się, że jednak udało się znaleźć rozwiązanie tego problemu. – Zainstalowana zostanie platforma, która będzie wjeżdżała na schody do poziomu parteru, gdzie jest już winda – mówi Piasta. – Bardzo się cieszę – kwituje pani Katarzyna.