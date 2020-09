Uwaga! TVN: Koronawirus w Ciechocinku. „Wszystko wysiadło, zesztywniały nogi”

Niespełna dwa tygodnie temu u jednej z kuracjuszek z sanatorium w Ciechocinku wykryto koronawirusa. Chorą przewieziono do izolatorium w Grudziądzu. Blisko 300 osób objęto kwarantanną. Testy potwierdziły zarażenie także u innych kuracjuszy. – Bilans tej kwarantanny to 34 przypadki pozytywne. Na szczęście większość z nich jest bezobjawowa – mówi Marcin Zajączkowski, prezes zarządu Uzdrowisko Ciechocinek S.A w rozmowie z Uwagą! TVN. – Nagle się okazało, że jedna z pacjentek jest „dodatnia”. Nasz personel to tylko 11 osób i ten personel musiał zorganizować wszystkie czynności wokół pacjentów – podkreśla dr Jacek Chojnowski, dyrektor ds. leczniczych Uzdrowiska Ciechocinek S.A.

Gdyby nie wspominanych 11 ochotników to nie wiadomo, jakie byłyby losy kuracjuszy. Dyrekcja uzdrowiska nie zważając na koszty stanęła na wysokości zdania. – Musieliśmy podejmować bardzo trudne, jednocześnie szybkie decyzje. Najtrudniejsze było skomunikowanie się z instytucjami państwowymi. Do dzisiaj czekamy na decyzję instytucji państwowych, co do zrefinansowania kosztów kwarantanny na terenie obiektu – mówi Marcin Zajączkowski.

Kiedy uzdrowisko będzie normalnie funkcjonować?

– W momencie, kiedy opuści je ostatni kuracjusz, rozwiązujemy formalnie miejsce zbiorowej kwarantanny i przechodzimy do dezynfekcji. Musimy wszystko wyozonować. I potem szykujemy się na przyjęcie następnych gości. Życie w Ciechocinku płynie nadal – mówi Zajączkowski. – Jestem ogromnie wdzięczna wszystkim pracownikom uzdrowiska, bo nie spodziewałam się, że dostanę taką opiekę, w tak trudnej sytuacji. Siedziałam w pokoju, oglądałam filmy w internecie, rozmawiałam z przyjaciółmi i robiłam na drutach. Natomiast ci państwo cały czas byli na nogach i opiekowali się nami jak własna matka – mówiła jedna z kuracjuszek opuszczając uzdrowisko.