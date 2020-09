Uwaga! TVN: Nauczyciel podstawówki wykorzystał uczennicę. „Mówił, że weźmie z nią ślub”

Dramat rozegrał się w szkole podstawowej. Magda, tak nazwaliśmy dziewczynkę na potrzeby naszego reportażu, była nową uczennicą. Kiedy 58-letni Jarosław T. uwiódł 14-latkę, ta chodziła do ósmej klasy.

– Była domowym dzieckiem, zawsze była w domu. Miała jakieś zajęcia poza szkołą, ale to była: plastyka, muzyka. I tylko była szkoła – dom, dom – szkoła. Nie miałam z nią żadnych trudności – mówi pani Anna, matka ofiary.

Kobieta długo niczego się nie domyślała. – Pierwsze, co zauważyłam, że ona rozmawia z kimś przez komórkę i nie chce mi powiedzieć, z kim. Pomyślałam, że skoro ma 14 lat, to może z jakimś chłopakiem ze szkoły. W końcu matka zauważyła coś, co ją mocno zaniepokoiło. – Zobaczyłam, że ma na ręce złoty łańcuszek. Byłam w szoku – przyznaje pani Anna.

Mężczyzna zaufanie budował stopniowo. Zaczęło się od niewinnych rozmów, potem nauczyciel kupował dziewczynce drogą biżuterię i perfumy. Zachęcał, by ubierała dla niego sukienki. Coraz bardziej manipulował dziewczynką. – Mówił, że ma piękne włosy, jest bardzo ładną dziewczyną. Zrobił to jakoś tak, że ona myślała, tylko o nim. Dawał jej różne obietnice, na przykład, że weźmie z nią ślub – opowiada matka 14-latki.

Nikt nic nie zauważył?

Jak to możliwe, że nikt nie zauważył, że mężczyzna regularnie spotyka się z dzieckiem? 58-latek widywał się z dziewczynką nawet poza lekcjami, w Domu Harcerza. To właśnie tam wykorzystał dziecko pod pretekstem nauki jazdy na motocyklu.

– Nigdy nie mieliśmy, co do tego nauczyciela, jakichkolwiek zastrzeżeń. Nie mieliśmy żadnych uwag, co do jego pracy i zachowania. Nie mieliśmy żadnych podejrzeń. Jesteśmy tak samo zszokowani – zapewnia Dorota Polaczek, wicedyrektorka Domu Harcerza.

Jarosław T. skutecznie osaczał dziewczynkę przez rok. Miał zmuszać uczennicę do kontaktów seksualnych i straszyć, że jeśli komukolwiek o tym powie zaszkodzi sobie i jemu. Z relacji pani Anny wynika, że córka sama przyznała jej, że współżyła z nauczycielem. – Po zajęciach pozaklasowych. Nie mogę teraz rozmawiać… – mówi roztrzęsiona kobieta.

Prokuratura stawia zarzuty

– To jest sytuacja niedopuszczalna, nauczyciel powinien mieć wśród uczniów autorytet. Budzić podziw, albo zwykłą sympatię, ale tutaj granica została przekroczona w sposób niedopuszczalny. Zarzut dotyczy obcowania płciowego z osobą małoletnią i dopuszczania się wobec niej innych czynności seksualnych. Taki zarzut został przedstawiony podejrzanemu – mówi Ewa Grześkowiak z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.