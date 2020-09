Uwaga! TVN: Lekarz rozmawiał z nią przed domofon. Dzień później Agnieszka zmarła, osierociła troje dzieci

Pani Agnieszka zachorowała ponad rok temu. Miała torbiele na trzustce i musiała przejść operację. Po wszystkim schudła, ale sytuacja się unormowała. Przed tygodniem zaczęła narzekać na nasilający się ból pleców. Poprosiła swoją siostrę, by natychmiast zawiozła ją do szpitala. – Siostra strasznie cierpiała. Kiedy jechałyśmy samochodem nie była w stanie nawet siedzieć. Położyła na tylnym siedzeniu, powiedziała, że tak mocno ją boli. Byłam pewna, że siostrę przyjmą do szpitala. Wcześniej kazałam jej spakować torbę, bo widzieliśmy, w jakim jest stanie – opowiada Żaneta Kardaś.

– Pierwsze podejście miałyśmy na izbie przyjęć. Ze szpitala kazali nam iść do „wieczorynki”, czyli nocnej pomocy medycznej – opowiada Kardaś.

Wizyta lekarska miała odbyć się „przez drzwi”. – Weszliśmy tylko do przedsionka, postawiłam jej krzesło. Rozmawiałam przez domofon i lekarz patrzył na siostrę. Jak płakała i jęczała z bólu. Powiedział, że jeżeli to jest ból kręgosłupa, to dostanie leki przeciwbólowe. Kolejne leki przeciwbólowe. Myśmy siostrę podnosili i kładki.

Powiedziała, że dostała bardzo ostrą biegunkę. Była strasznie opuchnięta. Nie potrafiła normalnie mówić. To były sygnały, że coś się dzieje. I w takim stanie odesłali ją do domu. Nie wiem, dlaczego lekarz zdecydował, że da nam receptę, a nie zlecił jakiś badań. Dlaczego nie skierował jej do szpitala? – ubolewa siostra 35-latki.

Pogorszenie sytuacji

Siostry wróciły do domu, następnego dnia sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła. – Rano, jak poszłam do niej, to płakała i prosiła o pomoc – mówi Renata Szczepaniak, matka 35-latki.

– Mama, widząc, w jakim stanie jest Agnieszka, wezwała karetkę. Jak przyjechała karetka, lekarz powiedział, że ona naprawdę źle wygląda. Przekazał jeszcze mamie, że mamy być dobrej myśli – mówi Kardaś. Pogotowie zabrało panią Agnieszkę do szpitala. – Po godz. 22 dostałam telefon, że Agnieszka nie żyje – mówi pani Żaneta. – Nikt nie jest na to przygotowany, tym bardziej, że już jedno dziecko pochowałam – ubolewa matka pani Agnieszki. – Mamy żal do szpitala za to jak potraktowano moją córkę. Dlaczego nie przyjęto jej do szpitala w czwartek wieczorem? Czy ten szpital jest tylko dla wybranych? – denerwuje się Marian Szczepaniak, ojciec zmarłej.

O to, dlaczego pani Agnieszki nie przyjęto do szpitala, zapytaliśmy przełożonego lekarza, który przyjmował kobietę. – Pacjentka miała ból w okolicy kręgosłupa lędźwiowego i jednodniową biegunkę. I to jest cały wywiad. To wszystko, co wynika z mojej rozmowy z tym lekarzem – mówi lek. med. Mansoor Al.-Harazi, kierownik oddziału wewnętrznego Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.

– Mówiliśmy, że była operowana, nawet datę, kiedy. Że miała problemy z trzustką, że miała rozlane torbiele i dreny na płucach, bo zbierała się woda. Lekarz to wszystko wiedział i tak nas odesłał do domu – przekonuje pani Żaneta.