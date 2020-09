Uwaga! TVN: Muszą zapłacić po kilkanaście tysięcy za wynajem pokoju, w którym nie mieszkali

Żaden z naszych bohaterów nawet nie zaczął mieszkać w wynajętym pokoju. – Po naszej stronie odpadła obiektywna możliwość wykonania tej umowy na skutek utraty przez moją partnerkę zatrudnienia. Po prostu zakład upadł i partnerka była w trakcie poszukiwania następnej pracy. Zgodnie z prawem odstąpiliśmy od tej umowy – tłumaczy Albert Stasiak.

– Listem poleconym wysłaliśmy odstąpienie od tej umowy – mówi Agnieszka Jurkiewicz, partnerka pana Alberta. – Nie doszło do przekazania kluczy, nie doszło do wprowadzenia się do lokalu – podkreśla pan Albert.

– Nie dostałem kluczy od mieszkania, nie wpłaciłem kaucji – przekonuje Paweł Welhan. – Nie spałem tam, ani nie byłem. Mimo że powiedziałem, że rezygnuję z umowy – mówi Kamil Łyś.

Kilkanaście tysięcy złotych

O tym, że podpisana przez nich umowa najmu stanie się przyczyną ich problemów, dowiadywali się dopiero po kilku latach. – Cztery lata po tym, co miało miejsce w kwietniu 2015 roku, dostaliśmy wezwanie do sądu na rozprawę z panem, który rości sobie od nas pieniądze z tytułu czterech miesięcy wynajmowania mieszkania. To było około 5,4 tys. zł, na dzisiaj jest to około 8 tys. zł – wylicza Albert Stasiak.

– Po trzech latach zadzwonił do mnie ojciec i powiedział, że mam komornika. Pozew jest na około 15 tys. zł – mówi Paweł Welhan. – Dostałem pismo, wzywające mnie do zapłaty 18,9 tys. zł z odsetkami za rok – dodaje Kamil Łyś.

– Idea tego interesu jest prosta. Nawiązać jak najwięcej umów, w jak najkrótszym czasie, z jak największą ilością osób. I wysyłać roszczenia do tych osób – uważa Albert Stasiak. Stasiak i Jurkiewicz chcieli się dowiedzieć, czym zajmuje się wynajmujący. – Z zawodu jest urbanistą, bo tak się przedstawiał na sprawie. Z tego, co znaleźliśmy w internecie, to brał udział w forum mieszkaniowym – mówi Agnieszka Jurkiewicz.

W internecie znaleźliśmy informację, że 5 lat temu wynajmujący wygrał w warszawskim starostwie konkurs na podinspektora w wydziale architektury i budownictwa. Dziś już tam nie pracuje. Gdzie obecnie jest zatrudniony, tego nie wiemy.

Spotkanie z wynajmującym

Na spotkanie z wynajmującym umówiła się nasza dziennikarka. Przedstawiła się, jako osoba poszukująca w Warszawie pokoju na wynajem. Dziennikarka zapytała wynajmującego, co w przypadku, gdyby nagle musiała wyjechać i rozwiązać umowę. – To jest wtedy dla pani problem. Jeżeli będzie taka sytuacja, że nie będę chciał rozwiązać umowy, to pani będzie musiała mnie namówić, żebym ją rozwiązał – oświadczył mężczyzna.

Dziennikarka zapytała, czy może wziąć umowę do domu, żeby ją przeczytać. Mężczyzna się nie zgodził. Ostatecznie dziennikarka nie podpisała umowy.

Pod blokiem nasza reporterka chciała porozmawiać z wynajmującym mieszkanie. – Dzisiaj nie mam już dla państwa czasu – oświadczył mężczyzna.

Mężczyzna wsiadł do samochodu, ale nie odjechał. Stał przy samochodzie naszej ekipy. Potem wysiadł i zaczął nagrywać ekipę telefonem. – Chciałem wziąć informacje na temat panów, bo są świadkami przestępstwa zniesławienia, które miało miejsce – powiedział. – Ma pani błędne informacje – dodał.