Uwaga! TVN: 38-latek miał molestować córki sióstr, wciąż jest na wolności. „Nie wypierał się”

Nasza rozmówczyni mieszka z mężem i dwoma córkami we Wrocławiu. Dziewczynki mają 11 i 14 lat. Często jeździły do wujka, brata matki. 38-letni mężczyzna ma gospodarstwo pod Jelenia Górą.

– Jeździły z babcią. Ostatnim razem brat miał je odwieźć w piątek, ale dzieci zaczęły wydzwaniać, żeby zabrać je jak najszybciej. Pojechał po nie mąż. Po powrocie spytałam młodszą córkę, dlaczego nie chce jeździć do wujka. Zaczęła płakać. Powiedziała mi, że czasem się budziła, a on miał rękę w jej majtkach – opowiada z trudem matka dziewczynek. Starsza córka kobiety jest niepełnosprawna. – Spytałam ją, a ona wszystko potwierdziła. Powiedziała, że wujek się do nich dobierał – opowiada.

Nasza rozmówczyni była wstrząśnięta, cała rodzina ufała mężczyźnie. Druga z jego sióstr również wysyłała swoją 9-letnią córkę na wakacje do wujka. – Siostra zadzwoniła do mnie. Zapłakana opowiedziała o tej sytuacji. Wzięłam córkę na bok, na początku się nie przyznawała, nic nie chciała mówić, sama nie byłam w stanie tego słuchać – opowiada druga z sióstr.

– Dzieci jeździły do niego od 2014 roku. Ciężko jednoznacznie stwierdzić, od kiedy dochodziło do molestowania. Córki nie podają konkretnej daty, roku. Powiedziały tylko, że działo się tak od początku. Dziewczynki miały wtedy 5 i 7 lat – dodaje matka dwóch córek.

Badanie potwierdziło

Zdruzgotane matki, niepewne tego, jak daleko posunął się ich brat, postanowiły zabrać córki do ginekologa. Dziewczynki opowiedziały tam, co się działo, gdy zostawały same z wujkiem. – Wszystko jest w zeznaniach. Nie chcę tego cytować – ucina matka 9-latki.

Fragment zeznań: „Dziewczynka zgłasza, że wujek wielokrotnie dotykał, głaskał miejsc intymnych [...] Zdarzało się to i w dzień, i w nocy. Na stojąco i na leżąco”