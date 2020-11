Uwaga! TVN: Śmierć 12-latka przywróciła pytania. Co z psami z listy niebezpiecznych?

Amerykański pitbulterier otwiera listę 11 ras uznawanych za niebezpieczne. – Trzeba mieć świadomość, że te zwierzęta zostały stworzone przez człowieka, żeby zabijać. One nie zostały stworzone do tego, żeby tropić ofiarę, schwytać, przytrzymać, tylko po to, żeby zabić. Jeżeli zaczną, to już skończą – mówi Przemysław Grządziel, kierownik schroniska w Orzechowcach, ale dodaje, że to, jakie będzie zwierzę, w dużej mierze zależy od człowieka, który je wychowuje.

Śmierć Kamila

W Przemyślu dwa pitbulteriery zagryzły 12-letniego Kamila. Do tragedii doszło w mieszkaniu jego kolegi. Chłopcy wrócili wcześniej ze szkoły, w domu nie było dorosłych. Psy rzuciły się na Kamila. Obrażenia były tak ciężkie, że chłopca nie udało się uratować. – Dlaczego zginął taką okropną śmiercią? Co musiał przeżyć? Jak musiał się bać i jak musiało go to boleć? – płacze matka 12-latka.

5-letnia suka Catalaya i roczny samiec Joker zaraz po tragedii trafiły do schroniska na obserwację. Pracownicy mają zakaz zbliżania się do psów. Karmi je i zajmuje się nimi wyłącznie kierownik schroniska. – Każdego dnia było coraz gorzej. One są w miejscu, w którym nie powinny się znaleźć. Są odosobnione. Zaczęły mieć skłonności agresywne, mogło to oczywiście wynikać ze strachu – mówi Grządziel.

Zgoda urzędowa

Według przepisów, aby posiadać psa rasy agresywnej, potrzebna jest urzędowa zgoda – na przykład wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W praktyce wiele osób nie posiadania takiego zezwolenia, mimo że ma psa z listy niebezpiecznych.

– Wniosek o pozwolenie posiadania psa rasy agresywnej wygląda jak wniosek o wydanie karty wędkarskiej czy dowodu osobistego. Z tego nic nie wynika, nikt tego nie weryfikuje. Nie sprawdza, czy właściciel ma odpowiednie doświadczenie, czy cechy osobowościowe czy psychologiczne do posiadania takich psów – zwraca uwagę kierownik schroniska w Orzechowcach.

Właścicielem psów, które zaatakowały Kamila jest Mariusz S. – ojczym kolegi chłopca. Mężczyzna nie miał zezwolenia na posiadanie psów. Był wielokrotnie karany. Skazany m.in. za pobicie pasierba i partnerki. – Jeżeli chodzi o to mieszkanie, to policjanci w 2019 roku trzykrotnie podejmowali tam interwencje. Po jednej z nich została wszczęta procedura niebieskiej karty – mówi Bartosz Wardęga z Komedy Miejskiej Policji w Przemyślu.