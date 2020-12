Uwaga! TVN: Od 13 lat szuka ukochanego syna. Rzekę przeszukano 17 razy. „Jedynie majteczek nie znaleźliśmy”

Ujazdów to mała miejscowość nad rzeką Wieprz, położona około 20 kilometrów od Zamościa. To właśnie tam 13 lat temu zaginął 10-letni Mateusz Żukowski.

Rzeka i park

W tamtym okresie główną atrakcją dzieci w Ujazdowie była kąpiel w pobliskiej rzece i zabawa w parku obok XIX-wiecznego dworku.

W dniu zaginięcia Mateusza, jego ojciec był do późna na rybach. Jako ostatni chłopca widzieli jego rówieśnicy – dwaj bracia. Do dziś twierdzą, że po wspólnej zabawie w parku, około godziny 15, odprowadzili kolegę do domu. Rodzice Mateusza pięć godzin później, zorientowali się, że syna nie ma.

– Wsiadłem na skuter i pojechałem do braci, pytam się, gdzie jest Mateusz, bo nie wrócił do domu. A oni, niby zaspani, mówią, że rozstali się z nim nad wodą, potem, że w parku, a później, że miał iść do kolegi. Z kolei dziadek stwierdził, że widział, jak „poszedł do Tarnogóry”. Mój teść tak mówił, jak ktoś poszedł z prądem rzeki – mówi Andrzej Żukowski.

Ruszyły poszukiwania 10-letniego chłopca. – Nad rzeką była kupa osób. Wszyscy przeszliśmy wzdłuż niej – wspomina jeden z mieszkańców. Na miejsce przyjechała policja.

– Znaleźliśmy zwinięte ubrania Mateusza, były w ponad metrowych pokrzywach. Jedynie majteczek nie znaleźliśmy – mówi pan Andrzej.

Od dnia zaginięcia Mateusza strażacy i policja przeszukali rzekę aż 17 razy – bezskutecznie. Trzy lata temu do poszukiwań włączyła się Grupa Specjalna Płetwonurków RP, która od 20 lat zajmuje się odnajdywaniem osób, które utonęły i nikt nie potrafił ich odnaleźć. To grupa, której udało się odnaleźć między innymi ciało Ewy Tylman w Warcie.

– Wieprz ma tutaj wąskie koryto i nawet gdyby wziąć pod uwagę silny i szybki nurt, to jest ono tak kręte, że nie widzę możliwości, by ciało mogło pokonać kilkunasto, czy kilkudziesięciokilometrowy odcinek i przepadło bez wieści – mówi Maciej Rokus, szef Grupy Specjalnej Płetwonurków RP. I dodaje: – Po kilkudziesięciu kilometrach jest elektrownia, stopień wodny i pole krat, więc tam się powinno zatrzymać.

To nie było utonięcie?

Pojawiają się wątpliwości, co do prowadzonego przed laty śledztwa. – Na samym początku osoby, które brały udział w poszukiwaniach i prowadziły śledztwo, skupiły się tylko i wyłącznie na kwestii utonięcia Mateusza Żukowskiego, pomijając przy tym szereg innych wątków, bądź je marginalizując. Wadliwie zabezpieczono dowody, co wpłynęło na dalszy tok postępowania oraz przesłuchano świadków tylko i wyłącznie w kierunku utonięcia Mateusza – wskazuje adwokat Patryk Czyżkowski. Dlaczego ślady miały zostać źle zabezpieczone? – Mówimy o niepobraniu materiałów biologicznych oraz DNA – precyzuje Czyżkowski.

10-letni Mateusz, według ojca, nie umiał nawet pływać. – Bał się wody, nie poszedł się tam kąpać. 17 razy miałem płetwonurków, przepłynęli rzeką do Tarnogóry, to jest 40 kilometrów do tamy, ciała nigdy nie znaleźliśmy – podkreśla pan Andrzej.