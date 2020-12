Uwaga! TVN: Finalista „Mam talent” uległ poważnemu wypadkowi. „Idziemy do przodu”

Patryk Niekłań – finalista programu „Mam Talent!", fantastyczny sportowiec, ojciec dwuletniej Hani. Po tragicznym wypadku samochodowym walczy o powrót do sprawności. To między innymi dzięki ludzkiej hojności, Patryk ma specjalistyczne terapie i jest pod okiem wybitnych specjalistów. Ale to nie koniec jego walki.

– Idziemy do przodu, choć na OIOM-ie była mała nadzieja, nie wiedzieliśmy, co dalej, jak się to rozwinie. Teraz nadal nie wiemy. Ale najważniejsze, że Patryk zaczął funkcjonować – mówi Mirosław Niekłań, ojciec Patryka. – Bardzo czekam na słowo „mama" i wiem, że kiedy je powie, to popłyną mi łzy – dodaje Ewa Niekłań.

Patryk już wie, co z nim się dzieje, reaguje na polecenia, stara się je wykonać. – Dobrze, że mamy wokół siebie ludzi, którzy wspierają Patryka nie tylko słowem i gestem, ale również wpłacają pieniądze na jego rehabilitację. Chciałam wszystkim za te wpłaty podziękować. Tak naprawdę to już drugi rok, kiedy Patryk walczy i jeszcze ciągle potrzebuje dalszej walki. Chciałam podziękować i prosić o kontynuację, jeżeli jest to możliwe – mówi Anna Niekłań.

Czytaj też:

Najnowszy raport z Ministerstwa Zdrowia. Ponad 9 tys. nowych przypadków koronawirusa